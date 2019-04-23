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Жизнь

Народные приметы 23 апреля. Что нельзя делать на Терентия Маревного

Терентий Маревный — народный праздник 23 апреля 2019 года. По-другому его называют «Терентьев день» и даже «День кающихся жен». Рассказываем, откуда взялись такие прозвища и что по народным поверьям нельзя делать 23 апреля на Терентия Маревного.

Рассвет. Природа
Рассвет. Природа
СС0

Терентий Маревный. Народные традиции 23 апреля

Православная церковь 23 апреля установила день памяти мученика Терентия. В народном календаре его прозвали «Маревным» в честь восходящего в мареве (тумане) солнца. Это отсылает нас к народной примете: если солнце на восходе 23 апреля окружено дымкой, стоит ждать хороший урожай, уточняет hollydays.ru.

По народным приметам, в Терентьев день лучше не уезжать далеко от дома. Теплая погода обычно превращала дорогу в грязное месиво. Это время весеннего бездорожья. Предки говорили: «На Терентия дорога рушится».

Еще 23 апреля называли «День кающихся жен». По народным поверьям, в этот день согрешившие супруги должны покаяться.

Рассвет. Природа
Рассвет. Природа
СС0

Народные приметы на 23 апреля 2019 года

  • Если утром на Терентия Маревного солнце восходит в тумане, то в скором времени стоит ждать дождь.
  • Солнце в дымке утром 23 апреля предвещает хороший урожай. А вот чистое небо — напротив, не лучшая примета.
  • Если в Терентьев день чистое небо и яркое солнце, то можно начинать обрабатывать озимые поля.
  • Появление молодых пауков 23 апреля — к потеплению
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