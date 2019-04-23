Народные приметы 23 апреля. Что нельзя делать на Терентия Маревного

Терентий Маревный. Народные традиции 23 апреля
Православная церковь 23 апреля установила день памяти мученика Терентия. В народном календаре его прозвали «Маревным» в честь восходящего в мареве (тумане) солнца. Это отсылает нас к народной примете: если солнце на восходе 23 апреля окружено дымкой, стоит ждать хороший урожай, уточняет hollydays.ru.
По народным приметам, в Терентьев день лучше не уезжать далеко от дома. Теплая погода обычно превращала дорогу в грязное месиво. Это время весеннего бездорожья. Предки говорили: «На Терентия дорога рушится».
Еще 23 апреля называли «День кающихся жен». По народным поверьям, в этот день согрешившие супруги должны покаяться.
Народные приметы на 23 апреля 2019 года
- Если утром на Терентия Маревного солнце восходит в тумане, то в скором времени стоит ждать дождь.
- Солнце в дымке утром 23 апреля предвещает хороший урожай. А вот чистое небо — напротив, не лучшая примета.
- Если в Терентьев день чистое небо и яркое солнце, то можно начинать обрабатывать озимые поля.
- Появление молодых пауков 23 апреля — к потеплению