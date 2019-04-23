Народные приметы 23 апреля. Что нельзя делать на Терентия Маревного

Терентий Маревный — народный праздник 23 апреля 2019 года. По-другому его называют «Терентьев день» и даже «День кающихся жен». Рассказываем, откуда взялись такие прозвища и что по народным поверьям нельзя делать 23 апреля на Терентия Маревного.

Терентий Маревный. Народные традиции 23 апреля

Православная церковь 23 апреля установила день памяти мученика Терентия. В народном календаре его прозвали «Маревным» в честь восходящего в мареве (тумане) солнца. Это отсылает нас к народной примете: если солнце на восходе 23 апреля окружено дымкой, стоит ждать хороший урожай, уточняет hollydays.ru.

По народным приметам, в Терентьев день лучше не уезжать далеко от дома. Теплая погода обычно превращала дорогу в грязное месиво. Это время весеннего бездорожья. Предки говорили: «На Терентия дорога рушится».

Еще 23 апреля называли «День кающихся жен». По народным поверьям, в этот день согрешившие супруги должны покаяться.

Рассвет. Природа СС0

Народные приметы на 23 апреля 2019 года