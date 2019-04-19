Народные приметы 19 апреля. Что нужно сделать на Евтихия Тихого и Ерему Пролетного

Евтихий Тихий да Ерема Пролетный — народный праздник 19 апреля 2019 года. У него есть и другие названия, например, «Евтихий», «Ерема» и «День Евтихия и Еремы». Рассказываем, откуда взялись эти прозвища и что было принято делать 19 апреля.

Евтихий Тихий. Народные традиции 19 апреля

В церковном календаре 19 апреля — день памяти двух святых, Евтихия и Иеремии. В народе Иеремию «переименовали» в Ерему. А прозвища «Тихий» и «Пролетный» появились из-за обычая в этот день гадать об урожайности хлеба.

Согласно народной примете, «Чем тише погода, тем выше урожай. Если ветер разгулялся — семян не соберешь», сообщает hollydays.ru.

На Евтихия и Ерему было принято позаботиться о яблонях: подпереть ветви, покрасить ствол, чтобы защитить дерево от вредителей. Если до весны сохранились моченые яблоки, их можно было подать к столу.

Деревенские девушки, мечтающие выйти замуж, считали хорошей приметой принести яблоневый цветок на порог церкви. Они верили, что та, которая сделает это первой, выйдет замуж по любви, а к остальным девушкам посватаются.

Если 19 апреля было тихим и безветренным, это обещало богатый урожай гороха.

Цветок. Мать-и-мачеха СС0

Народные приметы на 19 апреля 2019 года