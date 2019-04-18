Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 мая 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Народные приметы 18 апреля. Что нужно сделать на Федула Ветреника

Федул Ветреник — народный праздник 18 апреля 2019 года. По-другому его называют «Федул Теплый» и «Федора Ветреница». Считается, что с этого дня начинает постоянно дуть теплый весенний ветер. Рассказываем, что по народным поверьям полагалось сделать 18 апреля на Федула Теплого.

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер.
СС0

Федул Ветреник. Народные традиции 18 апреля

По традиции 18 апреля предки открывали окна и проветривали дома. Со дня Федула начинал дуть теплый ветер, который уже не мог выстудить избу. Люди замечали: «Кто раньше Федула оконницу растворил — тот ненастью угодил» и «На Федула окно отворил — избу без дров натопил».

Суеверные люди заговаривали окна специальными словами. Это делалось для того, чтобы уберечь дом от нечистой силы, пишет hollydays.ru.

По народным приметам, на Федула Ветреника природа пробуждается. 18 апреля зацветает мать-и-мачеха, прилетают сверчки, появляются божьи коровки.

Окно. Цветы
Окно. Цветы
СС0

Народные приметы на 18 апреля 2019 года

  • Существовала такая поговорка: «Настал Федул — ветер теплее подул».
  • Если к 18 апреля снега в оврагах почти не осталось, то пришла пора вспахивать поля.
  • На Федула Ветреника слышно глухарей — значит, следующие дни будут теплыми. Если же нет, то стоит ждать ненастье.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость