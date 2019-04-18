Народные приметы 18 апреля. Что нужно сделать на Федула Ветреника

Федул Ветреник — народный праздник 18 апреля 2019 года. По-другому его называют «Федул Теплый» и «Федора Ветреница». Считается, что с этого дня начинает постоянно дуть теплый весенний ветер. Рассказываем, что по народным поверьям полагалось сделать 18 апреля на Федула Теплого.

Федул Ветреник. Народные традиции 18 апреля

По традиции 18 апреля предки открывали окна и проветривали дома. Со дня Федула начинал дуть теплый ветер, который уже не мог выстудить избу. Люди замечали: «Кто раньше Федула оконницу растворил — тот ненастью угодил» и «На Федула окно отворил — избу без дров натопил».

Суеверные люди заговаривали окна специальными словами. Это делалось для того, чтобы уберечь дом от нечистой силы, пишет hollydays.ru.

По народным приметам, на Федула Ветреника природа пробуждается. 18 апреля зацветает мать-и-мачеха, прилетают сверчки, появляются божьи коровки.

Окно. Цветы СС0

Народные приметы на 18 апреля 2019 года