Народные приметы 18 апреля. Что нужно сделать на Федула Ветреника

Федул Ветреник. Народные традиции 18 апреля
По традиции 18 апреля предки открывали окна и проветривали дома. Со дня Федула начинал дуть теплый ветер, который уже не мог выстудить избу. Люди замечали: «Кто раньше Федула оконницу растворил — тот ненастью угодил» и «На Федула окно отворил — избу без дров натопил».
Суеверные люди заговаривали окна специальными словами. Это делалось для того, чтобы уберечь дом от нечистой силы, пишет hollydays.ru.
По народным приметам, на Федула Ветреника природа пробуждается. 18 апреля зацветает мать-и-мачеха, прилетают сверчки, появляются божьи коровки.
Народные приметы на 18 апреля 2019 года
- Существовала такая поговорка: «Настал Федул — ветер теплее подул».
- Если к 18 апреля снега в оврагах почти не осталось, то пришла пора вспахивать поля.
- На Федула Ветреника слышно глухарей — значит, следующие дни будут теплыми. Если же нет, то стоит ждать ненастье.