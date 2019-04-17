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Жизнь

Народные приметы 17 апреля. Что нужно сделать на Иосифа Песнопевца, чтобы не болела спина

Иосиф Песнопевец — народный праздник 17 апреля 2019 года. По-другому его называют «Иосиф» и «Ольховые смотрины». Считается, что с этого дня начинают стрекотать сверчки и петь журавли. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан день Иосифа Песнопевца 17 апреля.

Журавли. Полет
Журавли. Полет
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Иосиф Песнопевец. Народные традиции 17 апреля

В церковном календаре 17 апреля — день памяти христианского святого Иосифв Песнописца. Его прозвали так за поэтический дар и составленные богослужебные песнопения. В народном календаре прозвище святого изменилось, и он «стал» Иосифом Песновевцем.

Предки замечали, что к 17 апреля обычно прилетают журавли. Этих птиц считали предвестниками весны, уточняет hollydays.ru. Люди говорили: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль» и «Журавли прилетели — больше не жди заморозков».

По народному поверью, чтобы от полевых работ не болела спина, нужно сделать так: увидев в первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с бока на бок.

Еще в день Иосифа Песнопевца выходили смотреть на цветущую ольху.

Ольха. Ветка. Дерево
Ольха. Ветка. Дерево
СС0

Народные приметы на 17 апреля 2019 года

  • Если 17 апреля на заре небо желтовато-розового цвета, в ближайшее время будет ясно и тепло.
  • Северный ветер на Иосифа Песнопевца предвещает, что скоро начнутся дожди.
  • Большое количество «сережек» на ольхе — к хорошему урожаю овса.
  • Если на ольхе листья проклюнулись раньше, чем на березах, летом будет много проливных дождей.
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