Народные приметы 17 апреля. Что нужно сделать на Иосифа Песнопевца, чтобы не болела спина

Иосиф Песнопевец — народный праздник 17 апреля 2019 года. По-другому его называют «Иосиф» и «Ольховые смотрины». Считается, что с этого дня начинают стрекотать сверчки и петь журавли. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан день Иосифа Песнопевца 17 апреля.

Иосиф Песнопевец. Народные традиции 17 апреля

В церковном календаре 17 апреля — день памяти христианского святого Иосифв Песнописца. Его прозвали так за поэтический дар и составленные богослужебные песнопения. В народном календаре прозвище святого изменилось, и он «стал» Иосифом Песновевцем.

Предки замечали, что к 17 апреля обычно прилетают журавли. Этих птиц считали предвестниками весны, уточняет hollydays.ru. Люди говорили: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль» и «Журавли прилетели — больше не жди заморозков».

По народному поверью, чтобы от полевых работ не болела спина, нужно сделать так: увидев в первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с бока на бок.

Еще в день Иосифа Песнопевца выходили смотреть на цветущую ольху.

Ольха. Ветка. Дерево СС0

Народные приметы на 17 апреля 2019 года