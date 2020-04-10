Народные приметы 10 апреля: как и чем в этот день поправить здоровье

Кто такой святой Иларион
Иларион жил в VIII веке. Всю жизнь решил посвятить служению Господу еще в юности. Он многие годы провел в затворничестве. Церковь удостоила Илариона сана священника за праведность и безгрешность.
Святой обладал чудесными способностями и мог исцелять людей и изгонять из них бесов. Благодаря силе своей веры Иларион отгонял вредителей от посевов, призывал дождь и наполнял рыбой сети.
Илариона подвергли жестоким мукам в 754 году, когда на монастырь напали преследователи иконопоклонников. Он не смог пережить истязания.
Что делают 10 апреля
На Илариона чистили водоемы, освободившиеся ото льда. Перед работой нужно было обязательно перекреститься, иначе бы водяной утащил на дно.
К 10 апреля погода обычно становится совсем теплой. Наступала пора выворачивать оглобли из саней и убирать их на хранение. Отсюда и название «выверни оглобли».
К этому дню распускались первые цветы мать-и-мачехи. И из ее листьев готовили лекарственные чаи. Отвар, в который добавить ромашку, помогал при бронхите. Потогонное средство получали, если добавляли малину. А от грудных болезней спасало сочетание мать-и-мачехи, алтея и душицы.
Народные приметы 10 апреля
- Если до этого дня долежал снег, то теперь он начнет очень быстро таять.
- Если на Илариона туманное утро и иней, то уродятся овощи, фрукты и злаки.
- Если слышатся глухие и продолжительные раскаты грома, то вскоре зарядят продолжительные дожди.
- Дождь, что пошел 10 апреля, предвещает урожайный год.
- Яркое солнце перед закатом обещает продолжительное ненастье.
- Если первыми тронутся в рост озимые посадки, то на них будет хороший урожай, а если первая в рост пойдет молодая трава, то урожай будет на яровые.
- Если сороки сидят на верхах деревьев, значит, морозы скоро отступят.
- Чайки летают над домами — на реке скоро сойдет лед.