Народные приметы 10 апреля: как и чем в этот день поправить здоровье

В православном календаре 10 апреля — день почтения памяти святого Илариона. Рассказываем, что делают в этот день и отвары каких растений поправят здоровье.

Кто такой святой Иларион

Иларион жил в VIII веке. Всю жизнь решил посвятить служению Господу еще в юности. Он многие годы провел в затворничестве. Церковь удостоила Илариона сана священника за праведность и безгрешность.

Святой обладал чудесными способностями и мог исцелять людей и изгонять из них бесов. Благодаря силе своей веры Иларион отгонял вредителей от посевов, призывал дождь и наполнял рыбой сети.

Илариона подвергли жестоким мукам в 754 году, когда на монастырь напали преследователи иконопоклонников. Он не смог пережить истязания.

Что делают 10 апреля

На Илариона чистили водоемы, освободившиеся ото льда. Перед работой нужно было обязательно перекреститься, иначе бы водяной утащил на дно.

К 10 апреля погода обычно становится совсем теплой. Наступала пора выворачивать оглобли из саней и убирать их на хранение. Отсюда и название «выверни оглобли».

Цветок. Мать-и-мачеха СС0

К этому дню распускались первые цветы мать-и-мачехи. И из ее листьев готовили лекарственные чаи. Отвар, в который добавить ромашку, помогал при бронхите. Потогонное средство получали, если добавляли малину. А от грудных болезней спасало сочетание мать-и-мачехи, алтея и душицы.

Народные приметы 10 апреля