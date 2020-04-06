Народные приметы 6 апреля: как найти мужа и избавиться от сглаза

6 апреля отмечается народный праздник «Артемон — дери полоз». Ездить на санях в это время было опасно, отсюда и название. Рассказываем, чем занимались предки в этот день, и как найти себе хорошего мужа.

Кто такой святой Артемон

Об Артемоне известно немного. Он родился и жил в Малой Азии, был набожным и нравственным христианином. Когда апостол Павел посещал те места, он назначил Артемона первым епископом. Апостол увидел в нем достойного человека и не ошибся.

Святой всю оставшуюся жизнь посвятил служению Богу и справедливому управлению своего прихода. Кроме того, Артемон защищал гонимых и бедных. За это окружающие посчитали его заступником обездоленных.

Что нужно делать 6 апреля

Для того, чтобы избавиться от сглаза в этот день сжигали соломенные матрасы и окуривали вещи и помещение можжевельником. Огонь также зажигали возле церквей и на дорогах, чтобы поздний путник не заблудился.

Вечером 6 апреля начинали подготовку к большому празднику — Благовещению. На Благовещение любая работа считается грехом, поэтому все дела выполняли накануне.

Спичка , огонь. CC0

В этот день все люди ходили в церковь для того, чтобы осветить семена для посадки.

На Руси существовало поверье, если девушка выстоит в церкви службу, то она найдет себе хорошего жениха. По еще одному поверью, в этот день лучше не встречаться с любимым человеком, если нет уверенности в своих чувствах. Отношения могут зайти в тупик.

Народные приметы 6 апреля