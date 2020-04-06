Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 апреля -1°C

Народные приметы 6 апреля: как найти мужа и избавиться от сглаза

6 апреля отмечается народный праздник «Артемон — дери полоз». Ездить на санях в это время было опасно, отсюда и название. Рассказываем, чем занимались предки в этот день, и как найти себе хорошего мужа.

Весна. Цветы в горах.
Весна. Цветы в горах.
СС0

Кто такой святой Артемон

Об Артемоне известно немного. Он родился и жил в Малой Азии, был набожным и нравственным христианином. Когда апостол Павел посещал те места, он назначил Артемона первым епископом. Апостол увидел в нем достойного человека и не ошибся.

Святой всю оставшуюся жизнь посвятил служению Богу и справедливому управлению своего прихода. Кроме того, Артемон защищал гонимых и бедных. За это окружающие посчитали его заступником обездоленных.

Что нужно делать 6 апреля

Для того, чтобы избавиться от сглаза в этот день сжигали соломенные матрасы и окуривали вещи и помещение можжевельником. Огонь также зажигали возле церквей и на дорогах, чтобы поздний путник не заблудился.

Вечером 6 апреля начинали подготовку к большому празднику — Благовещению. На Благовещение любая работа считается грехом, поэтому все дела выполняли накануне.

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
CC0

В этот день все люди ходили в церковь для того, чтобы осветить семена для посадки.

На Руси существовало поверье, если девушка выстоит в церкви службу, то она найдет себе хорошего жениха. По еще одному поверью, в этот день лучше не встречаться с любимым человеком, если нет уверенности в своих чувствах. Отношения могут зайти в тупик.

Народные приметы 6 апреля

  • Утренняя роса — к хорошему урожаю проса.
  • Пошел снег — уродится гречиха.
  • Если за окном резко потеплело, значит, грядут морозы. Но они будут недолгими, а лето наступит очень быстро.
  • Если 6 апреля растает последний снег, то до зимы новый уже не выпадет.
  • Если ночь теплая, то и весна будет теплой.
  • Если начал петь зяблик, то погода будет холодной.
  • Чтобы узнать, будет ли год урожайным, нужно в ночь на 7 апреля вывесить на улицу мокрое полотенце. Если до восхода оно высохнет, значит, урожай будет отличным.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость