Народные приметы 6 апреля: как найти мужа и избавиться от сглаза

Кто такой святой Артемон
Об Артемоне известно немного. Он родился и жил в Малой Азии, был набожным и нравственным христианином. Когда апостол Павел посещал те места, он назначил Артемона первым епископом. Апостол увидел в нем достойного человека и не ошибся.
Святой всю оставшуюся жизнь посвятил служению Богу и справедливому управлению своего прихода. Кроме того, Артемон защищал гонимых и бедных. За это окружающие посчитали его заступником обездоленных.
Что нужно делать 6 апреля
Для того, чтобы избавиться от сглаза в этот день сжигали соломенные матрасы и окуривали вещи и помещение можжевельником. Огонь также зажигали возле церквей и на дорогах, чтобы поздний путник не заблудился.
Вечером 6 апреля начинали подготовку к большому празднику — Благовещению. На Благовещение любая работа считается грехом, поэтому все дела выполняли накануне.
В этот день все люди ходили в церковь для того, чтобы осветить семена для посадки.
На Руси существовало поверье, если девушка выстоит в церкви службу, то она найдет себе хорошего жениха. По еще одному поверью, в этот день лучше не встречаться с любимым человеком, если нет уверенности в своих чувствах. Отношения могут зайти в тупик.
Народные приметы 6 апреля
- Утренняя роса — к хорошему урожаю проса.
- Пошел снег — уродится гречиха.
- Если за окном резко потеплело, значит, грядут морозы. Но они будут недолгими, а лето наступит очень быстро.
- Если 6 апреля растает последний снег, то до зимы новый уже не выпадет.
- Если ночь теплая, то и весна будет теплой.
- Если начал петь зяблик, то погода будет холодной.
- Чтобы узнать, будет ли год урожайным, нужно в ночь на 7 апреля вывесить на улицу мокрое полотенце. Если до восхода оно высохнет, значит, урожай будет отличным.