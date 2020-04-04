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4 апреля -5°C

Народные приметы 4 апреля: как в этот день не привлечь беды и проблемы

Память святого мученика Василия почитает 4 апреля православная церковь. В народном календаре день носит название «Василий Теплый», «Василий Парник», «Василий Капельник» или «Василий Солнечник». Название он получил из-за солнечной и теплой погоды. Рассказываем, как предсказать погоду в этот день и что нужно сделать, чтобы не привлечь беду.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

Кто такой Василий

Василий жил в IV веке и был священником в Галатийском городе Анкире. Он неустанно защищал свою паству от арианства, которое активно распространялось в то время.

Когда в Анкиру прибыл император Юлиан Отступник, который отвергал христианство, Василий предсказал ему скорую смерть. Так и случилось. Но за это святитель был подвергнут жестоким мукам.

Приметы 4 апреля

В этот день в старину хозяйки из пшеничной муки пекли калачи, напоминающие по форме солнечные диски. Любая трапеза начиналась именно с них. К хлебу на Руси всегда относились с почтением. Его считали даром Божьим и символом материального благополучия.

На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, то это обещает хороший урожай. А вот синие облака в небе предвещали тепло и дождь.

Солнце, закат.
Солнце, закат.
CC0

4 апреля обычно занимались ремонтом обуви. Если башмаки уже не починить, их нужно было выбросить без сожаления. Обувь выносили из дома только носками вперед: считалось, что если сделать наоборот, то в дом могут вернуться старые проблемы, которые когда-то решили в этой обуви.

Рано утром в этот день обязательно смотрели на солнце: если оно в кругах — быть богатому урожаю.

Если снег на муравейнике сошел с северной стороны — к теплому и долгому лету. Если же с южной стороны, то лето будет прохладное.

Снег сошел, а на его месте появилась паутина — будет помеха хорошему урожаю.

Сны с 3 на 4 апреля точны и сбудутся через 7−10 дней. Сновидения, приснившиеся днем 4 апреля, предупреждают о событиях, которые произойдут в ближайшем будущем.

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