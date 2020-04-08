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8 апреля 5°C

Народные приметы 8 апреля: как в этот день привлечь и не упустить счастье

Гавриил Благовест — народный праздник, отмечающийся 8 апреля. Православная церковь в этот день празднует Собор Архангела Гавриила. Народ окрестил его Благовестником за явления людям с благими известиями. Рассказываем, какие традиции существуют в этот день и как не остаться без удачи и счастья.

Голубь. Благовещение.
Голубь. Благовещение.
СС0

Кто такой Гавриил

Архангел Гавриил являлся многим людям, принося им благую весть. Он предстает в Ветхом и Новом завете посланником Божьим. Тем, кто открывает людям его волю. В народе Архангела называли просто «Гавриил Благовест».

Традиции 8 апреля

8 апреля на Руси крестьяне убирали подальше всю санную сбрую. При этом приговаривали: «В день Гавриила выверни оглобли из саней».

К этому дню женщины, которые пряли, старались закончить намеченную работу. После спряденная нить считалась некачественной. Считалось, что вскоре у женщин появятся новые заботы, и они будут разрываться между землей, домом и прялкой. Второпях нить получалась неравномерной и с комочками.

На Гавриила наблюдали за черемухой. Если она зазеленела — пора сажать ранний картофель.

Также сегодня произносят молитвы Архангелу Гавриилу об избавлении от простуды и лихорадки.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

В этот день запрещалось скупиться. Тот, кто пожадничает, рискует остаться без счастья и удачи. Или же в его дом постучится бедность.

Девушки на Гавриила не ходили с распущенными волосами. Считалось, что, нарушив данную традицию, будущий супруг будет часто уезжать из дома.

Приметы 8 апреля

  • Какова погода 8 апреля, такова она будет 8 октября, и наоборот.
  • Белое, ясное солнце на заре означает, что снега больше не будет.
  • Если с крыш снег не сошел, то он пролежит еще месяц.
  • Если случился заморозок, то весна затянется и будет холодной, а лето — грибным и особенно удачным на грузди.
  • В какой стороне вечером звезды ярче, с той поутру придет ветер.
  • Верба зацвела — пришла пора доставать из омшаника ульи.
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