Народные приметы 8 апреля: как в этот день привлечь и не упустить счастье

Гавриил Благовест — народный праздник, отмечающийся 8 апреля. Православная церковь в этот день празднует Собор Архангела Гавриила. Народ окрестил его Благовестником за явления людям с благими известиями. Рассказываем, какие традиции существуют в этот день и как не остаться без удачи и счастья.

Кто такой Гавриил

Архангел Гавриил являлся многим людям, принося им благую весть. Он предстает в Ветхом и Новом завете посланником Божьим. Тем, кто открывает людям его волю. В народе Архангела называли просто «Гавриил Благовест».

Традиции 8 апреля

8 апреля на Руси крестьяне убирали подальше всю санную сбрую. При этом приговаривали: «В день Гавриила выверни оглобли из саней».

К этому дню женщины, которые пряли, старались закончить намеченную работу. После спряденная нить считалась некачественной. Считалось, что вскоре у женщин появятся новые заботы, и они будут разрываться между землей, домом и прялкой. Второпях нить получалась неравномерной и с комочками.

На Гавриила наблюдали за черемухой. Если она зазеленела — пора сажать ранний картофель.

Также сегодня произносят молитвы Архангелу Гавриилу об избавлении от простуды и лихорадки.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

В этот день запрещалось скупиться. Тот, кто пожадничает, рискует остаться без счастья и удачи. Или же в его дом постучится бедность.

Девушки на Гавриила не ходили с распущенными волосами. Считалось, что, нарушив данную традицию, будущий супруг будет часто уезжать из дома.

Приметы 8 апреля