Народные приметы 8 апреля: как в этот день привлечь и не упустить счастье

Кто такой Гавриил
Архангел Гавриил являлся многим людям, принося им благую весть. Он предстает в Ветхом и Новом завете посланником Божьим. Тем, кто открывает людям его волю. В народе Архангела называли просто «Гавриил Благовест».
Традиции 8 апреля
8 апреля на Руси крестьяне убирали подальше всю санную сбрую. При этом приговаривали: «В день Гавриила выверни оглобли из саней».
К этому дню женщины, которые пряли, старались закончить намеченную работу. После спряденная нить считалась некачественной. Считалось, что вскоре у женщин появятся новые заботы, и они будут разрываться между землей, домом и прялкой. Второпях нить получалась неравномерной и с комочками.
На Гавриила наблюдали за черемухой. Если она зазеленела — пора сажать ранний картофель.
Также сегодня произносят молитвы Архангелу Гавриилу об избавлении от простуды и лихорадки.
В этот день запрещалось скупиться. Тот, кто пожадничает, рискует остаться без счастья и удачи. Или же в его дом постучится бедность.
Девушки на Гавриила не ходили с распущенными волосами. Считалось, что, нарушив данную традицию, будущий супруг будет часто уезжать из дома.
Приметы 8 апреля
- Какова погода 8 апреля, такова она будет 8 октября, и наоборот.
- Белое, ясное солнце на заре означает, что снега больше не будет.
- Если с крыш снег не сошел, то он пролежит еще месяц.
- Если случился заморозок, то весна затянется и будет холодной, а лето — грибным и особенно удачным на грузди.
- В какой стороне вечером звезды ярче, с той поутру придет ветер.
- Верба зацвела — пришла пора доставать из омшаника ульи.