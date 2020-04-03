Народные приметы 3 апреля: почему нельзя смотреть на звезды и как узнать свою судьбу

3 апреля традиционно отмечается народный праздник «Кирилл Катаник». Считалось, что это последний шанс скатиться с горы на санках. Рассказываем, почему по народным приметам нельзя было смотреть на звезды и какая судьба ждет рожденных в этот день.

Кто такой святой Кирилл

Кирилл родился в 1 столетии в сирийском городе Антиохия. Он стал учеником апостола Петра, который позже назначил его епископом в городе Катане. Кириллу был дан дар чудотворения за мудрое управление, благочестивость и всяческую помощь прихожанам.

Однажды в одном городском источнике вода приобрела горький привкус, а пить ее было просто невозможно. Она потеряла горечь и стала пригодной для употребления после того, как Кирилл прочитал над ней молитву. Из-за этого многие неверующие уверовали в Бога и приняли христианство.

Что можно и нельзя делать 3 апреля

По традиции 3 апреля чистили санки и убирали их до следующей зимы, так как больше они не пригодятся. А детям говорили: «Реви — не реви, Катаник санки унес».

Весна. СС0

Роды в этот день проходили успешно. А вот самим младенцам в будущем стоило бережно относиться к своему здоровью.

На Кирилла переобувались из валенок в берестяные лапти. Но и та и другая обувь не защищала от сырости и холода, поэтому многие заболевали.

Считается, что в день Кирилла нельзя смотреть на небо, чтобы увидеть падающие звезды. Это предвещает несчастье.

Приметы 3 апреля