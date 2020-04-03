Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 апреля 5°C

Народные приметы 3 апреля: почему нельзя смотреть на звезды и как узнать свою судьбу

3 апреля традиционно отмечается народный праздник «Кирилл Катаник». Считалось, что это последний шанс скатиться с горы на санках. Рассказываем, почему по народным приметам нельзя было смотреть на звезды и какая судьба ждет рожденных в этот день.

Подснежники
Подснежники
СС0

Кто такой святой Кирилл

Кирилл родился в 1 столетии в сирийском городе Антиохия. Он стал учеником апостола Петра, который позже назначил его епископом в городе Катане. Кириллу был дан дар чудотворения за мудрое управление, благочестивость и всяческую помощь прихожанам.

Однажды в одном городском источнике вода приобрела горький привкус, а пить ее было просто невозможно. Она потеряла горечь и стала пригодной для употребления после того, как Кирилл прочитал над ней молитву. Из-за этого многие неверующие уверовали в Бога и приняли христианство.

Что можно и нельзя делать 3 апреля

По традиции 3 апреля чистили санки и убирали их до следующей зимы, так как больше они не пригодятся. А детям говорили: «Реви — не реви, Катаник санки унес».

Весна.
Весна.
СС0

Роды в этот день проходили успешно. А вот самим младенцам в будущем стоило бережно относиться к своему здоровью.

На Кирилла переобувались из валенок в берестяные лапти. Но и та и другая обувь не защищала от сырости и холода, поэтому многие заболевали.

Считается, что в день Кирилла нельзя смотреть на небо, чтобы увидеть падающие звезды. Это предвещает несчастье.

Приметы 3 апреля

  • Если 3 апреля грянет гром, значит, год выдастся очень урожайным.
  • Желтые лучи у восходящего солнца — погода будет хорошей.
  • Облака окрашены в синий цвет — будет теплая, но дождливая погода.
  • Если в этот день береза дает много сока, значит, летний сезон будет изобиловать дождями.
  • Появились комары — к скорому потеплению.
  • Если роды выпадают на этот день, то роженице не стоит переживать — они пройдут успешно.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость