Народные приметы 3 апреля: почему нельзя смотреть на звезды и как узнать свою судьбу

Кто такой святой Кирилл
Кирилл родился в 1 столетии в сирийском городе Антиохия. Он стал учеником апостола Петра, который позже назначил его епископом в городе Катане. Кириллу был дан дар чудотворения за мудрое управление, благочестивость и всяческую помощь прихожанам.
Однажды в одном городском источнике вода приобрела горький привкус, а пить ее было просто невозможно. Она потеряла горечь и стала пригодной для употребления после того, как Кирилл прочитал над ней молитву. Из-за этого многие неверующие уверовали в Бога и приняли христианство.
Что можно и нельзя делать 3 апреля
По традиции 3 апреля чистили санки и убирали их до следующей зимы, так как больше они не пригодятся. А детям говорили: «Реви — не реви, Катаник санки унес».
Роды в этот день проходили успешно. А вот самим младенцам в будущем стоило бережно относиться к своему здоровью.
На Кирилла переобувались из валенок в берестяные лапти. Но и та и другая обувь не защищала от сырости и холода, поэтому многие заболевали.
Считается, что в день Кирилла нельзя смотреть на небо, чтобы увидеть падающие звезды. Это предвещает несчастье.
Приметы 3 апреля
- Если 3 апреля грянет гром, значит, год выдастся очень урожайным.
- Желтые лучи у восходящего солнца — погода будет хорошей.
- Облака окрашены в синий цвет — будет теплая, но дождливая погода.
- Если в этот день береза дает много сока, значит, летний сезон будет изобиловать дождями.
- Появились комары — к скорому потеплению.
- Если роды выпадают на этот день, то роженице не стоит переживать — они пройдут успешно.