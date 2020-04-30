Народные приметы 30 апреля: почему в этот день нельзя печь хлеб и причем тут ведьмы

Народные традиции 30 апреля
На Зосима пчеловоды наблюдали за пчелами, которые облетали первоцветы. Говорили, например: «На какой хлеб пошла пчела — тот на зерно будет хорош».
В народе пчел очень уважали, и о них сложено множество поговорок. Например, «Мала-мала пчелка, а побольше великого знает»; «Для хорошего пчеловода нет плохого года»; «Доброго человека и пчела не жалит».
Хорошим делом в этот день считалось отведать меда. Наши предки употребляли его не в чистом виде, а добавляли в различные блюда. Самыми популярными были утра или свинина, запеченные в меду. Не меньше популярностью пользовался и напиток из меда и пряностей — медовуха.
30 апреля считали сильным магическим днем. Сегодня, по поверью, открыты «ворота» в потусторонний мир, а ночью на шабаш слетаются ведьмы. Поэтому вечером не рекомендовалось печь хлеб — это считалось плохой приметой.
Чтобы в начавшемся сезоне у пастухов никто не украл скотину, их надо было заговаривать.
Народные приметы 30 апреля
- Если в этот день посеять петрушку и морковь, то они дадут хороший урожай.
- Какие растения и деревья пчелы облюбуют — оттуда урожай и будет.
- Если после выставки омшаника пчел практически не убыло, то можно ожидать хорошего урожая гречихи.
- На ольхе много сережек — к урожаю овса, а много шишек — к урожаю ячменя.