Народные приметы 9 апреля. Почему в этот день нельзя ссориться и как узнать дату ледохода

Матрена Настовица — народный праздник 9 апреля. Еще его называют «Полурепица», «Настовица» и «Пестовицы». Рассказываем, почему нельзя ссориться и что просить у Матрены в этот день.

Кто такая Матрена

У рабыни Матрены была хозяйка по имени Павтила. Она силой привлекала свою подданную стать отступницей. Но Матрена продолжала исповедовать христианство и тайком ходила в церковь.

Павтила узнала об этом и приказала побить рабыню палками, а после запереть в кладовке, пока та не умрет. Тело велела сбросить с городской стены. Вскоре, согласно преданию, Павтила пришла на то место, оступилась и убилась насмерть.

Прозвище Настовица Матрена получила от слова наст. Это твердая корка, которая образуется весной в пору оттепелей на снегу.

Народные традиции 9 апреля

В этот день Матрене молились о хорошем урожае репы. Она была одним из главных ингредиентов на кухне. В некоторых местах день называли Полурепицей, так как на две части делили все запасы овощей. Лучшие плоды откладывали на семена, а остальное употребляли в пищу.

Птенец чибиса. Многие из них погибают во время палов. Алексей Эбель

Крестьяне 9 апреля подмечали, что к Матрене реки поднимаются, и щука лед хвостом разбивает.

Выводы о предстоящей погоде делали по чибисам. Если птица кричит с вечера, то будет ясно.

Приметы 9 апреля