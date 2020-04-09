Народные приметы 9 апреля. Почему в этот день нельзя ссориться и как узнать дату ледохода

Кто такая Матрена
У рабыни Матрены была хозяйка по имени Павтила. Она силой привлекала свою подданную стать отступницей. Но Матрена продолжала исповедовать христианство и тайком ходила в церковь.
Павтила узнала об этом и приказала побить рабыню палками, а после запереть в кладовке, пока та не умрет. Тело велела сбросить с городской стены. Вскоре, согласно преданию, Павтила пришла на то место, оступилась и убилась насмерть.
Прозвище Настовица Матрена получила от слова наст. Это твердая корка, которая образуется весной в пору оттепелей на снегу.
Народные традиции 9 апреля
В этот день Матрене молились о хорошем урожае репы. Она была одним из главных ингредиентов на кухне. В некоторых местах день называли Полурепицей, так как на две части делили все запасы овощей. Лучшие плоды откладывали на семена, а остальное употребляли в пищу.
Крестьяне 9 апреля подмечали, что к Матрене реки поднимаются, и щука лед хвостом разбивает.
Выводы о предстоящей погоде делали по чибисам. Если птица кричит с вечера, то будет ясно.
Приметы 9 апреля
- Утренний иней с туманом предвещает урожайный год.
- Чибис вечером раскричался — завтрашний день будет ясным.
- Чайки летают над домами — скоро пойдет лед.
- На Матрену Настовицу нельзя ссориться, иначе примирение будет очень трудным.