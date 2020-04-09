Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 апреля -1°C

Народные приметы 9 апреля. Почему в этот день нельзя ссориться и как узнать дату ледохода

Матрена Настовица — народный праздник 9 апреля. Еще его называют «Полурепица», «Настовица» и «Пестовицы». Рассказываем, почему нельзя ссориться и что просить у Матрены в этот день.

Весна. Цветы в горах.
Весна. Цветы в горах.
СС0

Кто такая Матрена

У рабыни Матрены была хозяйка по имени Павтила. Она силой привлекала свою подданную стать отступницей. Но Матрена продолжала исповедовать христианство и тайком ходила в церковь.

Павтила узнала об этом и приказала побить рабыню палками, а после запереть в кладовке, пока та не умрет. Тело велела сбросить с городской стены. Вскоре, согласно преданию, Павтила пришла на то место, оступилась и убилась насмерть.

Прозвище Настовица Матрена получила от слова наст. Это твердая корка, которая образуется весной в пору оттепелей на снегу.

Народные традиции 9 апреля

В этот день Матрене молились о хорошем урожае репы. Она была одним из главных ингредиентов на кухне. В некоторых местах день называли Полурепицей, так как на две части делили все запасы овощей. Лучшие плоды откладывали на семена, а остальное употребляли в пищу.

Птенец чибиса. Многие из них погибают во время палов.
Птенец чибиса. Многие из них погибают во время палов.
Алексей Эбель

Крестьяне 9 апреля подмечали, что к Матрене реки поднимаются, и щука лед хвостом разбивает.

Выводы о предстоящей погоде делали по чибисам. Если птица кричит с вечера, то будет ясно.

Приметы 9 апреля

  • Утренний иней с туманом предвещает урожайный год.
  • Чибис вечером раскричался — завтрашний день будет ясным.
  • Чайки летают над домами — скоро пойдет лед.
  • На Матрену Настовицу нельзя ссориться, иначе примирение будет очень трудным.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость