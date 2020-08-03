Народные приметы 3 августа: что можно и что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого

3 августа отмечается народно-христианский праздник Онуфрий Молчаливый. По-другому его называют Безмолвник, День Онуфрия и Молчальник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 3 августа

3 августа все люди работали молча — в память об Онуфрии Молчальнике. Старались не произносить ни одного слова без крайней необходимости. Если же молчания было не избежать, обходились лишь парой слов.

На Онуфрия также занимались закромами. Так называли места, которые отведены для хранения зерна в амбарах. Хозяева проверяли, не изгнили ли доски, не проржавели ли гвозди. Это место сегодня старались хорошенько проветрить и просушить, что при хранении запасы хлеба не испортились.

В некоторых селениях в амбары предварительно запускали кошек, чтобы они истребили всех мышей.

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Народные приметы 3 августа