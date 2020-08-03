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Жизнь

Народные приметы 3 августа: что можно и что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого

3 августа отмечается народно-христианский праздник Онуфрий Молчаливый. По-другому его называют Безмолвник, День Онуфрия и Молчальник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Тишина.
Тишина.
СС0

Народные традиции 3 августа

3 августа все люди работали молча — в память об Онуфрии Молчальнике. Старались не произносить ни одного слова без крайней необходимости. Если же молчания было не избежать, обходились лишь парой слов.

На Онуфрия также занимались закромами. Так называли места, которые отведены для хранения зерна в амбарах. Хозяева проверяли, не изгнили ли доски, не проржавели ли гвозди. Это место сегодня старались хорошенько проветрить и просушить, что при хранении запасы хлеба не испортились.

В некоторых селениях в амбары предварительно запускали кошек, чтобы они истребили всех мышей.

&quot;Алтайские закрома&quot; пошли на рекорд.
«Алтайские закрома» пошли на рекорд.
Дмитрий Кудрявцев

Народные приметы 3 августа

  • Если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.
  • Если ночь на Онуфрия Молчаливого свежая и прохладная, значит, зима наступит рано и будет холодной и долгой.
  • Илья Пророк — с громами, Онуфрий — с земными поклонами.
  • Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.
  • В лесу 3 августа совсем не видно пауков — к дождю.
  • Выползают слизняки — к ненастью.
  • Куры не прячутся от дождя — к улучшению погоды
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