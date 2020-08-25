Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 августа 13°C
Жизнь

Народные приметы 25 августа: что можно и нельзя делать на Фотю Поветенного

25 августа отмечается народно-христианский праздник Фотя Поветенный. По-другому его называют День Святого огня, Праздник огня, День мучеников Фотия и Анкиты, Никита. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

Народные традиции 25 августа

В старину наши предки посвящали этот день уборке нежилых помещений. Чаще их называли поветями, отсюда и пошло название праздника.

Сегодня проводится обряд изгнания нечистой силы с помощью верескового веника, которым подметают пол.

Во многих местах 25 августа сеют озимые, а после тоже занимаются уборкой.

В этот день запрещается бездельничать, свататься, скандалить и отказывать в помощи.

Народные приметы 25 августа

  • Если с утра на траве изморозь — урожай озимых будет хорошим.
  • Если 25 августа день выдался пасмурным и дождливым — ясных теплых дней ранней осенью будет мало.
  • Если кошка моет шерсть на голове — будет тепло и солнечно.
  • Если на Фотю Поветенного ясно и тепло — уродится белый гриб.
  • Фотя-Поветенный хозяину покоя не даёт — на поветь зовёт.
  • Курительная трубка трещит при курении — к дождю.
  • Петухи теряют перья в это время — к затяжной осени.
  • Если сено на лугу отсыревает, следует ожидать дождя, возможно, сопровождающегося грозой.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость