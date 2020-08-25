Народные приметы 25 августа: что можно и нельзя делать на Фотю Поветенного

Народные традиции 25 августа
В старину наши предки посвящали этот день уборке нежилых помещений. Чаще их называли поветями, отсюда и пошло название праздника.
Сегодня проводится обряд изгнания нечистой силы с помощью верескового веника, которым подметают пол.
Во многих местах 25 августа сеют озимые, а после тоже занимаются уборкой.
В этот день запрещается бездельничать, свататься, скандалить и отказывать в помощи.
Народные приметы 25 августа
- Если с утра на траве изморозь — урожай озимых будет хорошим.
- Если 25 августа день выдался пасмурным и дождливым — ясных теплых дней ранней осенью будет мало.
- Если кошка моет шерсть на голове — будет тепло и солнечно.
- Если на Фотю Поветенного ясно и тепло — уродится белый гриб.
- Фотя-Поветенный хозяину покоя не даёт — на поветь зовёт.
- Курительная трубка трещит при курении — к дождю.
- Петухи теряют перья в это время — к затяжной осени.
- Если сено на лугу отсыревает, следует ожидать дождя, возможно, сопровождающегося грозой.