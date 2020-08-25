Народные приметы 25 августа: что можно и нельзя делать на Фотю Поветенного

25 августа отмечается народно-христианский праздник Фотя Поветенный. По-другому его называют День Святого огня, Праздник огня, День мучеников Фотия и Анкиты, Никита. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 25 августа

В старину наши предки посвящали этот день уборке нежилых помещений. Чаще их называли поветями, отсюда и пошло название праздника.

Сегодня проводится обряд изгнания нечистой силы с помощью верескового веника, которым подметают пол.

Во многих местах 25 августа сеют озимые, а после тоже занимаются уборкой.

В этот день запрещается бездельничать, свататься, скандалить и отказывать в помощи.

Народные приметы 25 августа