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Жизнь

Народные приметы 4 августа: что нельзя делать на Марию Ягодницу

4 августа отмечается народно-христианский праздник Мария Ягодница. По-другому его называют Громовый день, Марья — сильные росы, Росная оконница, Мария-искусница, Мироносица, День Марии Магдалины и Мария поцелуйница. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Лето. Роса.
Лето. Роса.
Настасья Коваленко

Народные традиции 4 августа

4 августа в православных храмах молятся равноапостольной Марии. Марию Магдалину просили об исцелении от беснования и от блудной страсти.

В этот день крестьяне не работали в поле, потому что их могла убить гроза также, как и на Ильин день. В Марии Магдалине видели небесную властительницу молнии и громов.

В День Марии не ходят по росе босиком. Считается, что 4 августа она принадлежит Марии. Сегодня можно только стелить лен по траве.

Народные приметы 4 августа

  • На Марию сильные росы — льны будут серы и косы.
  • Мария Магдалина — ягодница, поцелуйница, сладостница.
  • Стелят льны по росной траве.
  • В лес иду — пусто, из лесу — густо!
  • Магдалена — воды по колено.
  • Коли гроза — сена будет за глаза.
  • Гром гремит, не переставая — к скорому граду.
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