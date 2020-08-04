Народные приметы 4 августа: что нельзя делать на Марию Ягодницу

Народные традиции 4 августа
4 августа в православных храмах молятся равноапостольной Марии. Марию Магдалину просили об исцелении от беснования и от блудной страсти.
В этот день крестьяне не работали в поле, потому что их могла убить гроза также, как и на Ильин день. В Марии Магдалине видели небесную властительницу молнии и громов.
В День Марии не ходят по росе босиком. Считается, что 4 августа она принадлежит Марии. Сегодня можно только стелить лен по траве.
Народные приметы 4 августа
- На Марию сильные росы — льны будут серы и косы.
- Мария Магдалина — ягодница, поцелуйница, сладостница.
- Стелят льны по росной траве.
- В лес иду — пусто, из лесу — густо!
- Магдалена — воды по колено.
- Коли гроза — сена будет за глаза.
- Гром гремит, не переставая — к скорому граду.