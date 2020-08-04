Народные приметы 4 августа: что нельзя делать на Марию Ягодницу

4 августа отмечается народно-христианский праздник Мария Ягодница. По-другому его называют Громовый день, Марья — сильные росы, Росная оконница, Мария-искусница, Мироносица, День Марии Магдалины и Мария поцелуйница. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 4 августа

4 августа в православных храмах молятся равноапостольной Марии. Марию Магдалину просили об исцелении от беснования и от блудной страсти.

В этот день крестьяне не работали в поле, потому что их могла убить гроза также, как и на Ильин день. В Марии Магдалине видели небесную властительницу молнии и громов.

В День Марии не ходят по росе босиком. Считается, что 4 августа она принадлежит Марии. Сегодня можно только стелить лен по траве.

Народные приметы 4 августа