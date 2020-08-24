Народные приметы 24 августа: что ни в коем случае нельзя делать на Евпатия Коловрата

24 августа отмечается народно-христианский праздник Евпатий Коловрат. По-другому его называют Евпл и День Евпла. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 24 августа

Этот день в старину полностью посвящали работе. Коней-помощников старались сильно не напрягать, сегодня их кормили досыта.

24 августа начинали стричь овец, чтобы они смогли успеть снова обрасти шерстью до холодов. Считалось, что из нее получались самые теплые вещи и валенки.

Ни в коем случае сегодня нельзя употреблять алкоголь.

Считалось, что могут прийти умершие родственники и наказать пьяницу.

Голуби и алкоголь. Михаил Хаустов

Народные приметы 24 августа