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Жизнь

Народные приметы 24 августа: что ни в коем случае нельзя делать на Евпатия Коловрата

24 августа отмечается народно-христианский праздник Евпатий Коловрат. По-другому его называют Евпл и День Евпла. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Овцы.
Овцы.
CC0

Народные традиции 24 августа

Этот день в старину полностью посвящали работе. Коней-помощников старались сильно не напрягать, сегодня их кормили досыта.

24 августа начинали стричь овец, чтобы они смогли успеть снова обрасти шерстью до холодов. Считалось, что из нее получались самые теплые вещи и валенки.

Ни в коем случае сегодня нельзя употреблять алкоголь.

Считалось, что могут прийти умершие родственники и наказать пьяницу.

Голуби и алкоголь.
Голуби и алкоголь.
Михаил Хаустов

Народные приметы 24 августа

  • Дым по земле стелется — к дождю.

  • Если на Евпатия новолуние — осень будет теплая и солнечная.

  • На Коловрата нет ветра — два-три дня будет благоприятная погода.

  • Если ветер, который ранее дул несколько дней, наконец, прекращается, то можно вскоре надеяться на хорошую погоду.

  • Дождь во время восхода солнца — ненастье продлится в течение нескольких дней.

  • Дым без ветра бьет к земле — к дождю.

  • Орехов много, а грибов мало — зима будет снежная и морозная.

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