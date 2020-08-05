Народные приметы 5 августа: что запрещается делать на Трофима Бессонника

Народные традиции 5 августа
В этот день крестьяне старались вставать как можно раньше, чтобы успеть сделать больше дел. Они говорили: «Если идет работа — спать не охота». Дети тоже вставали рано 5 августа для того, чтобы собрать калину.
Наши предки ценили ягоду за то, что она была хорошим медоносом, а также за ее целебные свойства. Настои из этой калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах и в качестве кровоостанавливающего средства.
Тем, кто родился 5 августа, покровительствует тополь. Говорили, что в трудную минуту нужно подойти к своему дереву-талисману и обнять его. Это поможет успокоиться и найти правильное решение конкретной проблемы.
Сегодня запрещается жадничать, лениться, грустить и ссориться. Наши предки верили, как день проведешь, таким и будет весь ближайший месяц.
Народные приметы 5 августа
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Стелется туман — погода будет хорошая.
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Нельзя долго спать — не успеешь закончить все работы.
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Перед самым рассветом звезды ярко сверкают — к дождям через два-три дня.
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Если 5 августа идет дождь, значит святой Трофим мужику в поле помогает.
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Считается, что в малиннике на Трофима гибнут злые духи.
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Рубить ветки калины — к несчастью.
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Долго спать — добра не видать.
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В страду одна забота — не стояла бы работа.
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Жать — не дремать.
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Хорошему хозяину и день мал.