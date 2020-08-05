Народные приметы 5 августа: что запрещается делать на Трофима Бессонника

5 августа отмечается народно-христианский праздник Трофим Бессонник. По-другому его называют День Трофима, Страда и Калинки-малинки. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 5 августа

В этот день крестьяне старались вставать как можно раньше, чтобы успеть сделать больше дел. Они говорили: «Если идет работа — спать не охота». Дети тоже вставали рано 5 августа для того, чтобы собрать калину.

Наши предки ценили ягоду за то, что она была хорошим медоносом, а также за ее целебные свойства. Настои из этой калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах и в качестве кровоостанавливающего средства.

Тем, кто родился 5 августа, покровительствует тополь. Говорили, что в трудную минуту нужно подойти к своему дереву-талисману и обнять его. Это поможет успокоиться и найти правильное решение конкретной проблемы.

Тополя. Деревья. Михаил Хаустов

Сегодня запрещается жадничать, лениться, грустить и ссориться. Наши предки верили, как день проведешь, таким и будет весь ближайший месяц.

Народные приметы 5 августа