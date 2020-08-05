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Жизнь

Народные приметы 5 августа: что запрещается делать на Трофима Бессонника

5 августа отмечается народно-христианский праздник Трофим Бессонник. По-другому его называют День Трофима, Страда и Калинки-малинки. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Калина.
Калина.
alleyarossii.tumblr.com

Народные традиции 5 августа

В этот день крестьяне старались вставать как можно раньше, чтобы успеть сделать больше дел. Они говорили: «Если идет работа — спать не охота». Дети тоже вставали рано 5 августа для того, чтобы собрать калину.

Наши предки ценили ягоду за то, что она была хорошим медоносом, а также за ее целебные свойства. Настои из этой калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах и в качестве кровоостанавливающего средства.

Тем, кто родился 5 августа, покровительствует тополь. Говорили, что в трудную минуту нужно подойти к своему дереву-талисману и обнять его. Это поможет успокоиться и найти правильное решение конкретной проблемы.

Тополя. Деревья.
Тополя. Деревья.
Михаил Хаустов

Сегодня запрещается жадничать, лениться, грустить и ссориться. Наши предки верили, как день проведешь, таким и будет весь ближайший месяц.

Народные приметы 5 августа

  • Стелется туман — погода будет хорошая.

  • Нельзя долго спать — не успеешь закончить все работы.

  • Перед самым рассветом звезды ярко сверкают — к дождям через два-три дня.

  • Если 5 августа идет дождь, значит святой Трофим мужику в поле помогает.

  • Считается, что в малиннике на Трофима гибнут злые духи.

  • Рубить ветки калины — к несчастью.

  • Долго спать — добра не видать.

  • В страду одна забота — не стояла бы работа.

  • Жать — не дремать.

  • Хорошему хозяину и день мал.

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