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Жизнь

Народные приметы 15 августа: что нужно сделать на Степана Сеновала

15 августа отмечается народно-христианский праздник Степан Сновал. По-другому его называют Стефан, Сеновал, Степанов день и Стеван Ветровити. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Урожай. Сено.
Урожай. Сено.
СС0

Народные традиции 15 августа

В этот день всей семьей выходили собирать травы и плели Степановы венки из двенадцати трав: мяты, божьих слезок, пижмы, полыни, клевера, ромашки и других. Венок приносили домой и вешали в красном углу до наступления каких-либо болезней. Тогда хозяйки отрывали от него травинки, запаривали и пили.

Стефана считали покровителем домашнего скота, а в особенности лошадей. Крестьяне в этот день поили их через серебро. Это защищало животных от напастей и нечистой силы.

К 15 августа в лугах отрастала отава — «второе сено». Наши предки про него говорили так: «Отава — осеннее сено, летнее прибережет».

К этому времени заканчивались сенокосные работы: «Каков Степан Сеновал, таков и сентябрь».

Прицеп, сено.
Прицеп, сено.
СС0

Народные приметы на Степана Сеновала

  • Какая погода днем, такой она будет в сентябре.
  • Какая погода 15 августа, такими и следующие 6 недель будут.
  • Пауки плетут маленькие сети — скоро будет ветрено.
  • Перистые неподвижные облака, появляющиеся утром — верный признак хорошей погоды.
  • Лягушки заквакали — будет дождь, резко замолчали — ожидай сильного ветра.
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