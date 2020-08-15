Народные приметы 15 августа: что нужно сделать на Степана Сеновала

Народные традиции 15 августа
В этот день всей семьей выходили собирать травы и плели Степановы венки из двенадцати трав: мяты, божьих слезок, пижмы, полыни, клевера, ромашки и других. Венок приносили домой и вешали в красном углу до наступления каких-либо болезней. Тогда хозяйки отрывали от него травинки, запаривали и пили.
Стефана считали покровителем домашнего скота, а в особенности лошадей. Крестьяне в этот день поили их через серебро. Это защищало животных от напастей и нечистой силы.
К 15 августа в лугах отрастала отава — «второе сено». Наши предки про него говорили так: «Отава — осеннее сено, летнее прибережет».
К этому времени заканчивались сенокосные работы: «Каков Степан Сеновал, таков и сентябрь».
Народные приметы на Степана Сеновала
- Какая погода днем, такой она будет в сентябре.
- Какая погода 15 августа, такими и следующие 6 недель будут.
- Пауки плетут маленькие сети — скоро будет ветрено.
- Перистые неподвижные облака, появляющиеся утром — верный признак хорошей погоды.
- Лягушки заквакали — будет дождь, резко замолчали — ожидай сильного ветра.