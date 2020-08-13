Народные приметы 13 августа: что обязательно нужно сделать на Евдокимов день

Народные традиции 13 августа
13 августа наши предки заговаривали борону, чтобы зубья при работе в поле не гнулись. В конце дня было принято кланяться бороне в пояс, благодарить ее, очищать и убирать под навес от непогоды. В народе говорили: «Конь с места не тронется, пока мужик бороне не поклонится».
Со следующего дня начинался Успенский пост, который в народе называли «не голодным». В его период все было в достатке: овощи, фрукты, ягоды и хлеба.
С 13 августа собирали репу — один из главных продуктов в рационе крестьянина. Из нее варили кашу, жарили, парили, пекли пироги и даже добавляли в квас.
В этот день в церкви почитается память Евдокима, покровителя дома и семьи.
Народные приметы на Евдокимов день
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Если над лесом виден туман, можно идти за грибами — соберете хороший урожай.
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Если дует сильный ветер, то зима будет снежной.
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В Евдокимов день непременно нужно выйти в поле или огород поработать, тогда и остальные дела будут ладиться.
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Уж греется на солнышке — к скорому дождю.