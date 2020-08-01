Народные приметы 1 августа: что обязательно нужно сделать на Макринин день

Народные традиции 1 августа
Если 1 августа не было дождя, то женщины обязательно проводили особый обряд его вызывания. «Делали мокрины». Для этого искали девушку, у которой сегодня день рождения, называли ее Мокриной, наряжали в праздничное красивое платье и подносили ей колосья хлеба. Та относила их к реке, чтобы она передала хлеб влаге небесной и уговорила прийти дождь.
А вот если же, наоборот, был дождливый, то родившимся сегодня запрещалось выходить на улицу, чтобы ливень не залил всю землю.
В народе в этот день говорили: «Макрина снаряжает осень, а Анна — зиму». Это значило, что пришло время заканчивать все летние работы и начинать осенние.
Макрину всегда очень ждали и радовались ей. Согласно приметам, 1 августа пропадали и переставали кусаться оводы и многие другие насекомые.
Народные приметы 1 августа
- Дождь на Мокринин день — посев зимних хлебов будет удачным.
- Дождливая погода предвещает осень с большим количеством осадков.
- Сухая погода 1 августа — аналогичные дни будут еще долго.
- Дождь пошел — в этом году орехов не будет.
- Осина пустила пух — урожай подосиновиков будет богат.
- Плохая примета сбывать коня — остальной табун захворать может.
- Звезды падают на Макринин день — скоро сильные ветры придут.
- Оводы 1 августа кусают последний день.