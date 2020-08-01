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1 августа 17°C
Жизнь

Народные приметы 1 августа: что обязательно нужно сделать на Макринин день

1 августа отмечается народно-христианский праздник Макринин день. По-другому его называют Мокрины, Святая Макрина, Указчицы осени, День Макриды и Законник осени. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

Народные традиции 1 августа

Если 1 августа не было дождя, то женщины обязательно проводили особый обряд его вызывания. «Делали мокрины». Для этого искали девушку, у которой сегодня день рождения, называли ее Мокриной, наряжали в праздничное красивое платье и подносили ей колосья хлеба. Та относила их к реке, чтобы она передала хлеб влаге небесной и уговорила прийти дождь.

А вот если же, наоборот, был дождливый, то родившимся сегодня запрещалось выходить на улицу, чтобы ливень не залил всю землю.

В народе в этот день говорили: «Макрина снаряжает осень, а Анна — зиму». Это значило, что пришло время заканчивать все летние работы и начинать осенние.

Макрину всегда очень ждали и радовались ей. Согласно приметам, 1 августа пропадали и переставали кусаться оводы и многие другие насекомые.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Народные приметы 1 августа

  • Дождь на Мокринин день — посев зимних хлебов будет удачным.
  • Дождливая погода предвещает осень с большим количеством осадков.
  • Сухая погода 1 августа — аналогичные дни будут еще долго.
  • Дождь пошел — в этом году орехов не будет.
  • Осина пустила пух — урожай подосиновиков будет богат.
  • Плохая примета сбывать коня — остальной табун захворать может.
  • Звезды падают на Макринин день — скоро сильные ветры придут.
  • Оводы 1 августа кусают последний день.
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