Народные приметы 2 августа: что обязательно нужно сделать в Ильин день

2 августа отмечается народно-христианский праздник Ильин день. По-другому его называют Илья, День Ильи, Илья сердитый, Громобой, Богатые соты и Морковник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 2 августа

По народным поверьям, с этого дня начинались ненастья, поэтому запрещалось купаться. Наши предки говорили, что с Ильина дня в воду возвращается нечисть.

2 августа на улицу не выпускали домашних животных. Духи тьмы, которые найдут в них укрытие, могли пробраться в жилище, а вслед за ними попасть молния, предназначенная специально для злых сил.

1 августа для праздника начинали печь обрядовое печенье, прекращали заниматься полевыми работами и старались с помощью различных заговоров защитить свой дом от ливня, молнии и града. А самого себя — от сглаза и болезни.

Также в Ильин день было принято устраивать крестные ходы и молиться о хорошей погоде.

В этот день обычно идет дождь. Он благодатный — им обязательно нужно умыться, чтобы избавиться от всех болезней.

Пляж. Купание запрещено. Анна Зайкова

В день праздника и после него запрещается купаться в водоемах. Согласно поверью, когда Илия отправлялся на небо в колеснице, в воду упала подкова с копыта лошади и охладила ее. Люди, которые в этот день купаются в водоемах, могут простудиться.

Народные приметы 2 августа