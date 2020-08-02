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Жизнь

Народные приметы 2 августа: что обязательно нужно сделать в Ильин день

2 августа отмечается народно-христианский праздник Ильин день. По-другому его называют Илья, День Ильи, Илья сердитый, Громобой, Богатые соты и Морковник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Гроза. Молния.
Гроза. Молния.
Михаил Хаустов

Народные традиции 2 августа

По народным поверьям, с этого дня начинались ненастья, поэтому запрещалось купаться. Наши предки говорили, что с Ильина дня в воду возвращается нечисть.

2 августа на улицу не выпускали домашних животных. Духи тьмы, которые найдут в них укрытие, могли пробраться в жилище, а вслед за ними попасть молния, предназначенная специально для злых сил.

1 августа для праздника начинали печь обрядовое печенье, прекращали заниматься полевыми работами и старались с помощью различных заговоров защитить свой дом от ливня, молнии и града. А самого себя — от сглаза и болезни.

Также в Ильин день было принято устраивать крестные ходы и молиться о хорошей погоде.

В этот день обычно идет дождь. Он благодатный — им обязательно нужно умыться, чтобы избавиться от всех болезней.

Пляж. Купание запрещено.
Пляж. Купание запрещено.
Анна Зайкова

В день праздника и после него запрещается купаться в водоемах. Согласно поверью, когда Илия отправлялся на небо в колеснице, в воду упала подкова с копыта лошади и охладила ее. Люди, которые в этот день купаются в водоемах, могут простудиться.

Народные приметы 2 августа

  • С Ильина дня вода холодна.
  • С Ильина дня купаться нельзя — Илья в воду написал.
  • Илья жатву начинает, а лето заканчивает.
  • В День Ильи лето заканчивается.
  • Дождливый день — в году будет мало пожаров.
  • Если в Ильин день попасть под дождь, то весь год будет крепкое здоровье.
  • Гром гремит — то Илья в своей колеснице по небу едет.
  • Если на Илью дождь с громом — голова болеть будет.
  • Нельзя работать на Ильин день в поле — небесным огнем пожжет.
  • До Ильи облака ходят по ветру, а с Ильи начинают ходить против ветра.
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