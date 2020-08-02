Народные приметы 2 августа: что обязательно нужно сделать в Ильин день

Народные традиции 2 августа
По народным поверьям, с этого дня начинались ненастья, поэтому запрещалось купаться. Наши предки говорили, что с Ильина дня в воду возвращается нечисть.
2 августа на улицу не выпускали домашних животных. Духи тьмы, которые найдут в них укрытие, могли пробраться в жилище, а вслед за ними попасть молния, предназначенная специально для злых сил.
1 августа для праздника начинали печь обрядовое печенье, прекращали заниматься полевыми работами и старались с помощью различных заговоров защитить свой дом от ливня, молнии и града. А самого себя — от сглаза и болезни.
Также в Ильин день было принято устраивать крестные ходы и молиться о хорошей погоде.
В этот день обычно идет дождь. Он благодатный — им обязательно нужно умыться, чтобы избавиться от всех болезней.
В день праздника и после него запрещается купаться в водоемах. Согласно поверью, когда Илия отправлялся на небо в колеснице, в воду упала подкова с копыта лошади и охладила ее. Люди, которые в этот день купаются в водоемах, могут простудиться.
Народные приметы 2 августа
- С Ильина дня вода холодна.
- С Ильина дня купаться нельзя — Илья в воду написал.
- Илья жатву начинает, а лето заканчивает.
- В День Ильи лето заканчивается.
- Дождливый день — в году будет мало пожаров.
- Если в Ильин день попасть под дождь, то весь год будет крепкое здоровье.
- Гром гремит — то Илья в своей колеснице по небу едет.
- Если на Илью дождь с громом — голова болеть будет.
- Нельзя работать на Ильин день в поле — небесным огнем пожжет.
- До Ильи облака ходят по ветру, а с Ильи начинают ходить против ветра.