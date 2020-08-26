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Жизнь

Народные приметы 26 августа: что принято делать на Тихона Страстного

26 августа отмечается народно-христианский праздник Тихон Страстной. По-другому его называют Тихонов день, Спасовские деды и Максим-исповедник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Лето. Солнце.
Лето. Солнце.
CC0

Народные традиции 26 августа

26 августа наши предки молились святому Тихону об умиротворении души. В этот день они ходили в церковь и заказывали молебен. Святой также считается спасителем от депрессии и беснования.

День посвящали уборке и проветриванию дворовых построек перед тем, как туда будет положен урожай.

На Тихона также было принято обходить дом с иконой Божьей Матери под названием «Страстная».

Народные приметы 26 августа

  • Если над лесом стоит густой туман — урожай грибов будет отменным.

  • Если 26 августа много грибов уродилось, так и хлеба будет много.

  • Если сова всю ночь ухает — скоро погода переменится.

  • Если ветер еле дует — ближайшие дни будут тихими, а если ураганом носится — жди дождливый и ненастный сентябрь.

  • После малого дождя туман над землей стелется — к ненастной погоде.

  • Угли в костре быстро покрываются золой — к улучшению погоды.

  • Мерцающая луна — к дождю.

  • Листья на березе пожелтели — ожидай заморозков.

  • Фазан с вечера прячется в кустах — к дождю и ветру.

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