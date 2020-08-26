Народные приметы 26 августа: что принято делать на Тихона Страстного

26 августа отмечается народно-христианский праздник Тихон Страстной. По-другому его называют Тихонов день, Спасовские деды и Максим-исповедник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 26 августа

26 августа наши предки молились святому Тихону об умиротворении души. В этот день они ходили в церковь и заказывали молебен. Святой также считается спасителем от депрессии и беснования.

День посвящали уборке и проветриванию дворовых построек перед тем, как туда будет положен урожай.

На Тихона также было принято обходить дом с иконой Божьей Матери под названием «Страстная».

Народные приметы 26 августа