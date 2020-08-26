Народные приметы 26 августа: что принято делать на Тихона Страстного

Народные традиции 26 августа
26 августа наши предки молились святому Тихону об умиротворении души. В этот день они ходили в церковь и заказывали молебен. Святой также считается спасителем от депрессии и беснования.
День посвящали уборке и проветриванию дворовых построек перед тем, как туда будет положен урожай.
На Тихона также было принято обходить дом с иконой Божьей Матери под названием «Страстная».
Народные приметы 26 августа
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Если над лесом стоит густой туман — урожай грибов будет отменным.
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Если 26 августа много грибов уродилось, так и хлеба будет много.
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Если сова всю ночь ухает — скоро погода переменится.
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Если ветер еле дует — ближайшие дни будут тихими, а если ураганом носится — жди дождливый и ненастный сентябрь.
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После малого дождя туман над землей стелется — к ненастной погоде.
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Угли в костре быстро покрываются золой — к улучшению погоды.
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Мерцающая луна — к дождю.
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Листья на березе пожелтели — ожидай заморозков.
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Фазан с вечера прячется в кустах — к дождю и ветру.