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Жизнь

Народные приметы 6 августа: зачем нужно заготовить черемуху на Бориса и Глеба

6 августа отмечается народно-христианский праздник Борис и Глеб. По-другому его называют Борис-Глеб Бессонники, Паликопна, Борис и Глеб Летние. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

На Алтае повторно зацвела черемуха.
На Алтае повторно зацвела черемуха.
из соцсетей

Народные традиции 6 августа

Главной традицией этого дня был сбор ягоды. С 6 августа крестьяне начинали заготовку черемухи. Она считалась средством от многих заболеваний, а также с ней часто готовили различные блюда.

Соком свежих ягод лечили различные кожные болезни, которые сопровождались нагноением. Черемуху в сушеном виде использовали для лечения инфекций и воспалений. А при конъюнктивите глаза промывали настоем из ягод.

В этот день усиливаются грозы, поэтому сегодня не выходили в поля работать. Наши предки опасались пожаров из-за молний, которые попадают в стога.

Природа. Облака. Поля.
Природа. Облака. Поля.
Sheila Sund, CC BY 2.0,part from original

Народные приметы 6 августа

  • Стоит светлая и теплая погода — будущая зима будет морозной и малоснежной,

  • Идет дождь — зима будет снежной и теплой.

  • На Бориса и Глеба дозревает хлеб.

  • Средняя суточная температура упала ниже +15 °C, значит, пришло время собирать черемуху.

  • Если солома жата, значит, крыть дома ею нельзя.

  • Если на 6 августа приходится полнолуние, погода в этот день будет такой же до конца лета.

  • Чайки часто на воду садятся — к дождю.

  • Если утром 6 августа идет дождь — в течение всего дня должна быть солнечная погода.

  • Мухи начинали свою возню с утра — день будет солнечным.

  • Цыплята не отходят от своей мамы — следовало ждать длительных дождей.

  • Низко летающая в небе кукушка предвещала дождь.

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