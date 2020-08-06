Народные приметы 6 августа: зачем нужно заготовить черемуху на Бориса и Глеба

6 августа отмечается народно-христианский праздник Борис и Глеб. По-другому его называют Борис-Глеб Бессонники, Паликопна, Борис и Глеб Летние. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 6 августа

Главной традицией этого дня был сбор ягоды. С 6 августа крестьяне начинали заготовку черемухи. Она считалась средством от многих заболеваний, а также с ней часто готовили различные блюда.

Соком свежих ягод лечили различные кожные болезни, которые сопровождались нагноением. Черемуху в сушеном виде использовали для лечения инфекций и воспалений. А при конъюнктивите глаза промывали настоем из ягод.

В этот день усиливаются грозы, поэтому сегодня не выходили в поля работать. Наши предки опасались пожаров из-за молний, которые попадают в стога.

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Народные приметы 6 августа