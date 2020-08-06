Народные приметы 6 августа: зачем нужно заготовить черемуху на Бориса и Глеба

Народные традиции 6 августа
Главной традицией этого дня был сбор ягоды. С 6 августа крестьяне начинали заготовку черемухи. Она считалась средством от многих заболеваний, а также с ней часто готовили различные блюда.
Соком свежих ягод лечили различные кожные болезни, которые сопровождались нагноением. Черемуху в сушеном виде использовали для лечения инфекций и воспалений. А при конъюнктивите глаза промывали настоем из ягод.
В этот день усиливаются грозы, поэтому сегодня не выходили в поля работать. Наши предки опасались пожаров из-за молний, которые попадают в стога.
Народные приметы 6 августа
-
Стоит светлая и теплая погода — будущая зима будет морозной и малоснежной,
-
Идет дождь — зима будет снежной и теплой.
-
На Бориса и Глеба дозревает хлеб.
-
Средняя суточная температура упала ниже +15 °C, значит, пришло время собирать черемуху.
-
Если солома жата, значит, крыть дома ею нельзя.
-
Если на 6 августа приходится полнолуние, погода в этот день будет такой же до конца лета.
-
Чайки часто на воду садятся — к дождю.
-
Если утром 6 августа идет дождь — в течение всего дня должна быть солнечная погода.
-
Мухи начинали свою возню с утра — день будет солнечным.
-
Цыплята не отходят от своей мамы — следовало ждать длительных дождей.
-
Низко летающая в небе кукушка предвещала дождь.