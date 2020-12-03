Народные приметы 3 декабря: что можно и нельзя делать на День Прокла

Народные традиции 3 декабря
Наши предки в этот день говорили: «На Прокла проклинай нечисть». В народе верили, что тёмные силы, несмотря на стужу, могут в любой момент выскочить из-под земли и навредить человеку. Именно поэтому, 3 декабря были распространены защитные заговоры, которые произносили, и приметы, в которые верили.
К этому времени окончательно устанавливалась зимняя санная дорога. По такому случаю на Руси говорили: «До Прокла не жди от дороги прока». Возобновлялись поездки между населенными пунктами. Отсюда пошел обычай в этот день молиться святому Проклу, чтобы удача не покинула путника.
3 декабря ни в коем случае нельзя открывать дверь без отклика. Если в дверь звонят или стучат, то обязательно нужно переспросите о том, кто пришел. Лишь после того, как человек назовется, можно открывать двери.
Народные приметы 3 декабря
- Если снег идет с самого утра, то день будет ясным и теплым.
- Облака на небе перистые и растянулись грядой — будет вьюга.
- Тетерев сидит на верхушке дерева — будет солнечная и теплая погода.
- Снегирь запел — к метели.
- Сорока прячется под крышу — скоро будет пурга.
- Поленья трещат в печи или камине — к морозу.
- Ночью и ранним утром идет сильный снег при слабом ветре — будет ясная погода