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Жизнь

Народные приметы 3 декабря: что можно и нельзя делать на День Прокла

3 декабря отмечается народно-христианский праздник День Прокла. По-другому его называют Проклинтели нечисти, День Проклы и Прокла. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Иней. Птицы мерзнут зимой.
Иней. Птицы мерзнут зимой.
СС0

Народные традиции 3 декабря

Наши предки в этот день говорили: «На Прокла проклинай нечисть». В народе верили, что тёмные силы, несмотря на стужу, могут в любой момент выскочить из-под земли и навредить человеку. Именно поэтому, 3 декабря были распространены защитные заговоры, которые произносили, и приметы, в которые верили.

К этому времени окончательно устанавливалась зимняя санная дорога. По такому случаю на Руси говорили: «До Прокла не жди от дороги прока». Возобновлялись поездки между населенными пунктами. Отсюда пошел обычай в этот день молиться святому Проклу, чтобы удача не покинула путника.

3 декабря ни в коем случае нельзя открывать дверь без отклика. Если в дверь звонят или стучат, то обязательно нужно переспросите о том, кто пришел. Лишь после того, как человек назовется, можно открывать двери.

Дверь. Квартира.
Дверь. Квартира.
СС0

Народные приметы 3 декабря

  • Если снег идет с самого утра, то день будет ясным и теплым.
  • Облака на небе перистые и растянулись грядой — будет вьюга.
  • Тетерев сидит на верхушке дерева — будет солнечная и теплая погода.
  • Снегирь запел — к метели.
  • Сорока прячется под крышу — скоро будет пурга.
  • Поленья трещат в печи или камине — к морозу.
  • Ночью и ранним утром идет сильный снег при слабом ветре — будет ясная погода
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