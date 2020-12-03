Народные приметы 3 декабря: что можно и нельзя делать на День Прокла

3 декабря отмечается народно-христианский праздник День Прокла. По-другому его называют Проклинтели нечисти, День Проклы и Прокла. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 3 декабря

Наши предки в этот день говорили: «На Прокла проклинай нечисть». В народе верили, что тёмные силы, несмотря на стужу, могут в любой момент выскочить из-под земли и навредить человеку. Именно поэтому, 3 декабря были распространены защитные заговоры, которые произносили, и приметы, в которые верили.

К этому времени окончательно устанавливалась зимняя санная дорога. По такому случаю на Руси говорили: «До Прокла не жди от дороги прока». Возобновлялись поездки между населенными пунктами. Отсюда пошел обычай в этот день молиться святому Проклу, чтобы удача не покинула путника.

3 декабря ни в коем случае нельзя открывать дверь без отклика. Если в дверь звонят или стучат, то обязательно нужно переспросите о том, кто пришел. Лишь после того, как человек назовется, можно открывать двери.

Дверь. Квартира. СС0

Народные приметы 3 декабря