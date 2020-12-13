Народные приметы 13 декабря: что ни в коем случае нельзя делать на Андрея Зимнего

13 декабря отмечается народно-христианский праздник Андрей Зимний. По-другому его называют День Андрея Первозванного. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 13 декабря

В этот день было принято печь калиту — коржик из белого теста, олицетворяющий солнце. Девушки верили, что калита символизирует счастливый брак. Каждая девица замешивала тесто, думая в этот момент о любимом парне.

По правилам православной церкви, нельзя проводить оккультные и магические обряды, увлекаться заговорами.

Идет Рождественский пост, поэтому постящимся нельзя употреблять в пищу мясо, яйца и молоко. Также нельзя напиваться, участвовать в буйных празднествах, ссориться с близкими и друзьями.

Пост. Орехи СС0

Народные приметы 13 декабря