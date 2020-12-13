Народные приметы 13 декабря: что ни в коем случае нельзя делать на Андрея Зимнего

Народные традиции 13 декабря
В этот день было принято печь калиту — коржик из белого теста, олицетворяющий солнце. Девушки верили, что калита символизирует счастливый брак. Каждая девица замешивала тесто, думая в этот момент о любимом парне.
По правилам православной церкви, нельзя проводить оккультные и магические обряды, увлекаться заговорами.
Идет Рождественский пост, поэтому постящимся нельзя употреблять в пищу мясо, яйца и молоко. Также нельзя напиваться, участвовать в буйных празднествах, ссориться с близкими и друзьями.
Народные приметы 13 декабря
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Если на Андреев день снег выпадет и не растает, то будет лежать 110 дней.
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Зима будет теплой, если 13 декабря не выпадет снег.
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Если на Андрея Зимнего огонь в печи горит белым пламенем, то будет оттепель, а если красным — стужа.
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Если в воде в проруби слышится шум, то будет метель. Если в воде тишина, то и зиму ждут спокойную.