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Жизнь

Народные приметы 13 декабря: что ни в коем случае нельзя делать на Андрея Зимнего

13 декабря отмечается народно-христианский праздник Андрей Зимний. По-другому его называют День Андрея Первозванного. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Народные традиции 13 декабря

В этот день было принято печь калиту — коржик из белого теста, олицетворяющий солнце. Девушки верили, что калита символизирует счастливый брак. Каждая девица замешивала тесто, думая в этот момент о любимом парне.

По правилам православной церкви, нельзя проводить оккультные и магические обряды, увлекаться заговорами.

Идет Рождественский пост, поэтому постящимся нельзя употреблять в пищу мясо, яйца и молоко. Также нельзя напиваться, участвовать в буйных празднествах, ссориться с близкими и друзьями.

Пост. Орехи
Пост. Орехи
СС0

Народные приметы 13 декабря

  • Если на Андреев день снег выпадет и не растает, то будет лежать 110 дней.

  • Зима будет теплой, если 13 декабря не выпадет снег.

  • Если на Андрея Зимнего огонь в печи горит белым пламенем, то будет оттепель, а если красным — стужа.

  • Если в воде в проруби слышится шум, то будет метель. Если в воде тишина, то и зиму ждут спокойную.

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