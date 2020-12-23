Народные приметы 23 декабря: что нужно сделать на Мину Красноречивого

23 декабря отмечается народно-христианский праздник — День Мины Красноречивого. По-другому дату называют: Мина — Светлые очи, Мина Глазница. Рассказываем, с какими традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 23 декабря

Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением. На Руси верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду — от лжи.

Такое поверье связано также с тем, что со дня святого Мины день начинает прибывать."Со святого Мины — тьма нас мимо", — говорили в народе.

На Мину произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать.

В остальном день 23 декабря был обычным. Девушки утром садились ткать или прясть. От снега света в горнице было больше, и работа шла быстрее.

Этот день благоприятен для работы предприятий. Также для тех, чья работа связана с антиквариатом и юриспруденцией.

Еще дата подходит для того, чтобы отказаться от прежних привычек и попробовать что-то новое. Однако, 23 декабря не стоит давать деньги взаймы и брать кредиты.

Глаз pixabay.com

Народные приметы 23 декабря