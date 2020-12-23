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Жизнь

Народные приметы 23 декабря: что нужно сделать на Мину Красноречивого

23 декабря отмечается народно-христианский праздник — День Мины Красноречивого. По-другому дату называют: Мина — Светлые очи, Мина Глазница. Рассказываем, с какими традициями и приметами связан этот день.

Зима, снегопад.
Зима, снегопад.
СС0

Народные традиции 23 декабря

Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением. На Руси верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду — от лжи.

Такое поверье связано также с тем, что со дня святого Мины день начинает прибывать."Со святого Мины — тьма нас мимо", — говорили в народе.

На Мину произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать.

В остальном день 23 декабря был обычным. Девушки утром садились ткать или прясть. От снега света в горнице было больше, и работа шла быстрее.

Этот день благоприятен для работы предприятий. Также для тех, чья работа связана с антиквариатом и юриспруденцией.

Еще дата подходит для того, чтобы отказаться от прежних привычек и попробовать что-то новое. Однако, 23 декабря не стоит давать деньги взаймы и брать кредиты.

Глаз
Глаз
pixabay.com

Народные приметы 23 декабря

  • Если на небе в этот день ярко сверкают звезды, то ожидается стужа
  • Тот, кто в этот день на свет появился, считает своими камнями-оберегами нефрит или малахит
  • Если день стоит солнечный, значит, скоро наступят сильные морозы
  • Блестят звезды на небе — скоро будет мороз
  • Если до самой изгороди снег лежит, то летом богатого урожая не жди
  • Маленькие звезды на ночном небе — к снегопаду
  • По народным приметам на 23 декабря девушкам полагалось заниматься рукоделием, ведь день становился длиннее
  • Если сухой снег ветер гоняет 23 декабря, то лето будет без дождей
  • На небе видна Большая Медведица — к сильному бурану
  • Чем солнечнее в этот день погода, тем морознее будет в ближайшие дни
  • Если рядом с домом летают сороки, то будет вьюга
  • Если в бочке пиво пенится 23 декабря — снег пойдет
  • Облака белоснежные на небе — к скорым и сильным морозам
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