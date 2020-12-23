Народные приметы 23 декабря: что нужно сделать на Мину Красноречивого

Народные традиции 23 декабря
Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением. На Руси верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду — от лжи.
Такое поверье связано также с тем, что со дня святого Мины день начинает прибывать."Со святого Мины — тьма нас мимо", — говорили в народе.
На Мину произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать.
В остальном день 23 декабря был обычным. Девушки утром садились ткать или прясть. От снега света в горнице было больше, и работа шла быстрее.
Этот день благоприятен для работы предприятий. Также для тех, чья работа связана с антиквариатом и юриспруденцией.
Еще дата подходит для того, чтобы отказаться от прежних привычек и попробовать что-то новое. Однако, 23 декабря не стоит давать деньги взаймы и брать кредиты.
Народные приметы 23 декабря
- Если на небе в этот день ярко сверкают звезды, то ожидается стужа
- Тот, кто в этот день на свет появился, считает своими камнями-оберегами нефрит или малахит
- Если день стоит солнечный, значит, скоро наступят сильные морозы
- Блестят звезды на небе — скоро будет мороз
- Если до самой изгороди снег лежит, то летом богатого урожая не жди
- Маленькие звезды на ночном небе — к снегопаду
- По народным приметам на 23 декабря девушкам полагалось заниматься рукоделием, ведь день становился длиннее
- Если сухой снег ветер гоняет 23 декабря, то лето будет без дождей
- На небе видна Большая Медведица — к сильному бурану
- Чем солнечнее в этот день погода, тем морознее будет в ближайшие дни
- Если рядом с домом летают сороки, то будет вьюга
- Если в бочке пиво пенится 23 декабря — снег пойдет
- Облака белоснежные на небе — к скорым и сильным морозам