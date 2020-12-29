Народные приметы 29 декабря: что обязательно нужно сделать на Агея Зимоуказчика

Народные традиции 29 декабря
В народе верили, что душа человека — это его двойник, но только с прозрачным телом и крыльями. Иногда человеческую душу изображали в виде маленького ребенка. И считалось, что Агей ратует за чистоту человеческой души.
Предки считали, что когда душа покидает тело, то она превращается в дым, пар или птицу.
Ей нужно помочь беспрепятственно покинуть дом, открыв двери, окна, заслонки в печи. 29 декабря было важно помолиться святому Агею, чтобы он наставил на праведный путь, помог выработать в человеке самые лучшие качества.
В Агеев была распространена традиция день бросать в костры специальных снежных человечков. Если пламя угасало, то говорили, что на Святки будет ясная погода.
Наши предки старались провести этот день дома. Считалось, что если собраться всем вместе — семья будет дружная и крепкая.
29 декабря запрещается проводить дома генеральную уборку, заниматься ремонтом обуви. Также разговаривать с кем-то через порог. Люди считали, что это может привести к ссоре.
Народные приметы 29 декабря
- Каков Агей, таким и апрель будет.
- Если иней на улице, то на Святки тепло будет.
- Мороз в этот день обещает холодную погоду до Крещения.
- Если мороз рисует на стеклах узоры, то холода ещё 20 дней продержатся.
- Холода и непогода в Агеев день предвещают суровую зиму.
- Ветреная погода и лежащий вплотную к забору снег — дурная примета. Лето будет неурожайным.