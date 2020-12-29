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Жизнь

Народные приметы 29 декабря: что обязательно нужно сделать на Агея Зимоуказчика

29 декабря отмечается народно-христианский праздник Агеев день. По-другому его называют «Агей-пророк». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Снег. Много снега.
Снег. Много снега.
СС0

Народные традиции 29 декабря

В народе верили, что душа человека — это его двойник, но только с прозрачным телом и крыльями. Иногда человеческую душу изображали в виде маленького ребенка. И считалось, что Агей ратует за чистоту человеческой души.

Предки считали, что когда душа покидает тело, то она превращается в дым, пар или птицу.

Ей нужно помочь беспрепятственно покинуть дом, открыв двери, окна, заслонки в печи. 29 декабря было важно помолиться святому Агею, чтобы он наставил на праведный путь, помог выработать в человеке самые лучшие качества.

В Агеев была распространена традиция день бросать в костры специальных снежных человечков. Если пламя угасало, то говорили, что на Святки будет ясная погода.

Наши предки старались провести этот день дома. Считалось, что если собраться всем вместе — семья будет дружная и крепкая.

Уборка.
Уборка.
CCO

29 декабря запрещается проводить дома генеральную уборку, заниматься ремонтом обуви. Также разговаривать с кем-то через порог. Люди считали, что это может привести к ссоре.

Народные приметы 29 декабря

  • Каков Агей, таким и апрель будет.
  • Если иней на улице, то на Святки тепло будет.
  • Мороз в этот день обещает холодную погоду до Крещения.
  • Если мороз рисует на стеклах узоры, то холода ещё 20 дней продержатся.
  • Холода и непогода в Агеев день предвещают суровую зиму.
  • Ветреная погода и лежащий вплотную к забору снег — дурная примета. Лето будет неурожайным.
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