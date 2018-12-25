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Народные приметы 25 декабря. Что такое Коляда и почему в этот день нужно катать горящие колеса

25 декабря в народном календаре — праздник Коляда, или Спиридон Солнцеворот. На Руси в этот день жгли костры, пели, занимались рукоделием и скатывали с холма горящее колесо. Зачем наши предки делали все это и с какими еще традициями и приметами связано 25 декабря — в материала altapress.ru.

Зима. Солнце. Снег
Зима. Солнце. Снег
СС0

Коляда 2018: народные традиции 25 декабря

Коляда — славянский праздник, посвященный богу небу — Даждьбогу, пишет soborrusbash.ru. 25 декабря — это день зимнего солнцеворота. С этой даты начинались Святки, которые продолжались до 6 декабря. Впоследствии языческие поверья слились с христианским Рождеством, и Святки стали отмечать с 6 по 19 января.

Слово «коляда» — это уменьшительно-ласкательный вариант от «коло» (то есть солнце-младенец). Этот образ родился из поэтического представления о рождении молодого солнца.

25 декабря у славян солнце «поворачивало» на весну.

По поверьям, солнце захватила в плен Зима. Чтобы помочь Коляде, славяне жгли костры, пели и плясали. А еще колядовали: одевались в костюмы, ходили по деревне и пели под окнами колядки — короткие обрядовые песни. За это хозяева домов «платили» угощениями.

Зима. Солнце. Снег
Зима. Солнце. Снег
СС0

Спиридон Солнцеворот: традиции и обычаи праздника

Святитель Спиридон жил на Кипре в III веке. По преданию, за свою благочестивую жизнь он получил дар исцеления. На Руси его стали почитать после принятия православия. В народе святого прозвали Спиридон Солнцеворот.

С днем памяти святого Спиридона связались языческие традиции. Дело в том, что по поверьям 25 декабря боролись свет и тьма, и крестьяне всячески помогали солнцу. Они выпекали круглые хлеба, водили хороводы, а в сумерках жгли костры, пишет culture.ru. С холма скатывали зажженное колесо. Говорили: «Колесо с горы катись — весной красной к нам вернись!»

Девушки занимались дома рукоделием: рассказывали сказки, мастерили кукол, беседовали о Рождестве.

Зима. Солнце. Снег
Зима. Солнце. Снег
СС0

Народные приметы на 25 декабря 2018 года

  • Если 25 декабря пасмурное утро — весна будет ранней.
  • Если на Спиридона Солнцеворота весь день солнечный — погода будет хорошей и на Святки.
  • Если 25 декабря ветер несколько раз сменил направление, то в следующем году урожай будет хорошим.
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