Народные приметы 17 декабря: что в Варварин день нельзя делать женщинам

Народные традиции 17 декабря
Православная церковь 17 декабря почитает память святой Варвары Илиопольской. На Руси ее считали заступницей женщин. Отсюда и традиция «бабьего» праздника. 17 декабря называли не только Варвариным днем, но и «Варвара — ночи урвала», «Варварины морозы» и «Заваруха».
Часто в Варварин день наступали сильные морозы.
«Трещит Варюха — береги нос да ухо!» — говорили люди
Предки верили, что на Варварин день ночь начинает убывать. «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала», — приговаривали крестьяне. Женщины готовили сладости,. Мужчины занимались варкой пива и меда — самыми популярными напитками в новогодние праздники.
Народные приметы на 17 декабря
- Мороз в Варварин день — к нескольким дням холода, пишет hollydays.ru.
- Красный закат 17 декабря — к морозному и ясному дню, а облака — к снегопаду.
- На Варвару ночью нет звезд — жди оттепель.
- Если дым из трубы стелется по земле, скоро потеплеет.