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Жизнь

Народные приметы 17 декабря: что в Варварин день нельзя делать женщинам

В народном календаре 17 декабря — «бабский» праздник Варварин день. Женщинам в этот день запрещали работать, они только трепали лен и молотили толокно. Подробнее о традициях и приметах Варвариного дня — в нашем материале.

Зима в лесу. Снегопад.
Зима в лесу. Снегопад.
СС0

Народные традиции 17 декабря

Православная церковь 17 декабря почитает память святой Варвары Илиопольской. На Руси ее считали заступницей женщин. Отсюда и традиция «бабьего» праздника. 17 декабря называли не только Варвариным днем, но и «Варвара — ночи урвала», «Варварины морозы» и «Заваруха».

Часто в Варварин день наступали сильные морозы.

«Трещит Варюха — береги нос да ухо!» — говорили люди

Предки верили, что на Варварин день ночь начинает убывать. «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала», — приговаривали крестьяне. Женщины готовили сладости,. Мужчины занимались варкой пива и меда — самыми популярными напитками в новогодние праздники.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Народные приметы на 17 декабря

  • Мороз в Варварин день — к нескольким дням холода, пишет hollydays.ru.
  • Красный закат 17 декабря — к морозному и ясному дню, а облака — к снегопаду.
  • На Варвару ночью нет звезд — жди оттепель.
  • Если дым из трубы стелется по земле, скоро потеплеет.
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