Народные приметы 7 декабря: что запрещается делать на Катерину Санницу

7 декабря отмечается народно-христианский праздник Катерина Санница. По-другому его называют Катерина Женодавица, Катеринин день, День святой великомученицы Екатерины и Катерина. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 7 декабря

На Руси в эти дни начинались шумные гулянья на санях. Первыми в поездку отправляли молодоженов, сыгравших свадьбу прошедшей осенью.

Кто не мог позволить себе кататься на расписных санях, брали санки или простые дощечки и шли кататься с горок — обычно с крутых берегов рек прямо на лед.

В ночь на Катерину девицы, мечтающие о замужестве, гадали на женихов. Они, например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы увидеть во сне суженого.

Великомученице Екатерине молятся о покровительстве брака, о хороших женихах и невестах, а также при трудных родах.

7 декабря запрещается выполнять тяжелую физическую работу и заниматься рукоделием.

Рукоделие. ССО

Народные приметы 7 декабря