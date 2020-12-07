Народные приметы 7 декабря: что запрещается делать на Катерину Санницу

Народные традиции 7 декабря
На Руси в эти дни начинались шумные гулянья на санях. Первыми в поездку отправляли молодоженов, сыгравших свадьбу прошедшей осенью.
Кто не мог позволить себе кататься на расписных санях, брали санки или простые дощечки и шли кататься с горок — обычно с крутых берегов рек прямо на лед.
В ночь на Катерину девицы, мечтающие о замужестве, гадали на женихов. Они, например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы увидеть во сне суженого.
Великомученице Екатерине молятся о покровительстве брака, о хороших женихах и невестах, а также при трудных родах.
7 декабря запрещается выполнять тяжелую физическую работу и заниматься рукоделием.
Народные приметы 7 декабря
-
Пришла Катерина — придёт и перина.
-
Вечер под Екатерину — время ворожбы.
-
Катеринин день пришел — катание привел.
-
Если день выдался ясным, то зима будет холодной.
-
Если на тепло, туманно и слякотно — морозов не будет еще десять дней.
-
На небе видно много маленьких звезд — к скорому снегопаду.