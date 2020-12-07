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Жизнь

Народные приметы 7 декабря: что запрещается делать на Катерину Санницу

7 декабря отмечается народно-христианский праздник Катерина Санница. По-другому его называют Катерина Женодавица, Катеринин день, День святой великомученицы Екатерины и Катерина. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Папа с ребенком. Санки.
Папа с ребенком. Санки.
СС0

Народные традиции 7 декабря

На Руси в эти дни начинались шумные гулянья на санях. Первыми в поездку отправляли молодоженов, сыгравших свадьбу прошедшей осенью.

Кто не мог позволить себе кататься на расписных санях, брали санки или простые дощечки и шли кататься с горок — обычно с крутых берегов рек прямо на лед.

В ночь на Катерину девицы, мечтающие о замужестве, гадали на женихов. Они, например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы увидеть во сне суженого.

Великомученице Екатерине молятся о покровительстве брака, о хороших женихах и невестах, а также при трудных родах.

7 декабря запрещается выполнять тяжелую физическую работу и заниматься рукоделием.

Рукоделие.
Рукоделие.
ССО

Народные приметы 7 декабря

  • Пришла Катерина — придёт и перина.

  • Вечер под Екатерину — время ворожбы.

  • Катеринин день пришел — катание привел.

  • Если день выдался ясным, то зима будет холодной.

  • Если на тепло, туманно и слякотно — морозов не будет еще десять дней.

  • На небе видно много маленьких звезд — к скорому снегопаду.

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