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Жизнь
29

Народные приметы 29 декабря. Как правильно следить за погодой в день Агея Инесея

Агей Инесей — народный праздник 29 декабря 2018. По-другому его называют «Агей Зимоуказник» и «Агей-пророк». Рассказываем, как по народным поверьям определить погоду на Святки и что нужно делать 29 декабря на Агея Инесея.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Агей Инесей: народные традиции 29 декабря

На Агея Инесея следили за погодой: наблюдали за сугробами и инеем («Инесей» — «иней сей»). А еще разжигали костер и бросали в него снежных человечков. Если огонь быстро гас, то погода на Святки должна быть теплой.

29 декабря шла подготовка к Новому году. Хозяйки делали леденцы и сладости, варили холодец.

Кроме того, на Агея Инесея 29 декабря молились обо всех недавно усопших. Если в семье родился ребенок, то ходили в храм, ставили свечку за его здоровье и молились пророку Аггею.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Народные приметы на 29 декабря 2018 года

  • Если на Агея Инесея ветви деревьев и постройки густо покрывались инеем, то Святки обещали быть теплыми.
  • Если 29 декабря наступал сильный мороз, он мог продержаться даже до праздника Крещения.
  • Если на Агея Инесея сугробы вплотную прижимались к заборам, то можно было ожидать неурожайное лето.
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