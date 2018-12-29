Народные приметы 29 декабря. Как правильно следить за погодой в день Агея Инесея

Агей Инесей: народные традиции 29 декабря
На Агея Инесея следили за погодой: наблюдали за сугробами и инеем («Инесей» — «иней сей»). А еще разжигали костер и бросали в него снежных человечков. Если огонь быстро гас, то погода на Святки должна быть теплой.
29 декабря шла подготовка к Новому году. Хозяйки делали леденцы и сладости, варили холодец.
Кроме того, на Агея Инесея 29 декабря молились обо всех недавно усопших. Если в семье родился ребенок, то ходили в храм, ставили свечку за его здоровье и молились пророку Аггею.
Народные приметы на 29 декабря 2018 года
- Если на Агея Инесея ветви деревьев и постройки густо покрывались инеем, то Святки обещали быть теплыми.
- Если 29 декабря наступал сильный мороз, он мог продержаться даже до праздника Крещения.
- Если на Агея Инесея сугробы вплотную прижимались к заборам, то можно было ожидать неурожайное лето.