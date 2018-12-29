Народные приметы 29 декабря. Как правильно следить за погодой в день Агея Инесея

Агей Инесей — народный праздник 29 декабря 2018. По-другому его называют «Агей Зимоуказник» и «Агей-пророк». Рассказываем, как по народным поверьям определить погоду на Святки и что нужно делать 29 декабря на Агея Инесея.

Агей Инесей: народные традиции 29 декабря

На Агея Инесея следили за погодой: наблюдали за сугробами и инеем («Инесей» — «иней сей»). А еще разжигали костер и бросали в него снежных человечков. Если огонь быстро гас, то погода на Святки должна быть теплой.

29 декабря шла подготовка к Новому году. Хозяйки делали леденцы и сладости, варили холодец.

Кроме того, на Агея Инесея 29 декабря молились обо всех недавно усопших. Если в семье родился ребенок, то ходили в храм, ставили свечку за его здоровье и молились пророку Аггею.

Заморозки. Иней. СС0

Народные приметы на 29 декабря 2018 года