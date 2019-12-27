Народные приметы 27 декабря. Как в Филимонов день защищались от злых сил

27 декабря в народном календаре — Филимонов день. Он называется так, потому что в этот день церковь чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония и других. А на Руси религиозные традиции прочно срослись с языческими поверьями. Рассказываем, как защищались от злых духов и гадали о погоде 27 декабря.