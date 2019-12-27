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Жизнь

Народные приметы 27 декабря. Как в Филимонов день защищались от злых сил

27 декабря в народном календаре — Филимонов день. Он называется так, потому что в этот день церковь чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония и других. А на Руси религиозные традиции прочно срослись с языческими поверьями. Рассказываем, как защищались от злых духов и гадали о погоде 27 декабря.

Отопительная печь.
Отопительная печь.
altapress.ru

Народные традиции Филимонова дня

27 декабря крестьяне старались растопить печку как можно жарче: «На Филимона печь топи да стужу из избы гони», — говорили они. В печь кидали осиновые дрова. Тогда огонь «съедал» сажу в печи, и это улучшало вкус выпекаемого хлеба, сообщает hollydays.ru.

В эти дни люди особенно боялись нечисти, которая, кстати, по поверьям не беспокоила хороших, добросовестных хозяев. Зато тех, у кого дома чистоты и порядка нет, пугали разные злые духи.

По приметам, нечисть боится воды. Поэтому 27 декабря часто-часто умывались и окропляли водой все тело перед выходом на улицу.

Зима. Лес.
Зима. Лес.
СС0

Народные приметы на 27 декабря

  • Если ночью в Филимонов день на деревья и дома лег иней, днем 28 декабря стоит ждать снег.
  • Предки замечали: какое 27 декабря — таким и весь февраль будет.
  • Теплая погода в Филимонов день предвещает знойное лето.
  • Смена погоды несколько раз за день — примета грядущей оттепели.
  • Если облака летят не по направлению ветра, а в противоположную сторону, скоро поднимется метель.
  • Яркие звезды — к похолоданию, тусклые — к потеплению, блестящие — к морозу, а мелкие — к снегопаду.
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