Народные приметы 27 декабря. Как в Филимонов день защищались от злых сил

Народные традиции Филимонова дня
27 декабря крестьяне старались растопить печку как можно жарче: «На Филимона печь топи да стужу из избы гони», — говорили они. В печь кидали осиновые дрова. Тогда огонь «съедал» сажу в печи, и это улучшало вкус выпекаемого хлеба, сообщает hollydays.ru.
В эти дни люди особенно боялись нечисти, которая, кстати, по поверьям не беспокоила хороших, добросовестных хозяев. Зато тех, у кого дома чистоты и порядка нет, пугали разные злые духи.
По приметам, нечисть боится воды. Поэтому 27 декабря часто-часто умывались и окропляли водой все тело перед выходом на улицу.
Народные приметы на 27 декабря
- Если ночью в Филимонов день на деревья и дома лег иней, днем 28 декабря стоит ждать снег.
- Предки замечали: какое 27 декабря — таким и весь февраль будет.
- Теплая погода в Филимонов день предвещает знойное лето.
- Смена погоды несколько раз за день — примета грядущей оттепели.
- Если облака летят не по направлению ветра, а в противоположную сторону, скоро поднимется метель.
- Яркие звезды — к похолоданию, тусклые — к потеплению, блестящие — к морозу, а мелкие — к снегопаду.