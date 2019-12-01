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Жизнь

Народные приметы 1 декабря помогут узнать погоду на всю зиму

На Руси издревле считали, что по погоде в первый день зимы можно узнать, чего ждать в следующие месяцы.

Зима. Мороз. Лес.
Зима. Мороз. Лес.
СС0

Если 1 декабря вы увидите гуляющую ворону — ждите потепления. Оттепель возможна если в доме появились комар или муха.

Сильный ветер в этот день обещает снежную и ветреную зиму.

Если на 1 декабря выпадало полнолуние, то наши предки ждали снегопад. А круги вокруг месяца предсказывали мороз.

Православная традиция на 1 декабря

1 декабря православные вспоминают мучеников Платона и Романа. Их жестоко казнили за христианскую проповедь в IV веке.

Им молились об улучшении благосостояния, просили хороший урожай на следующий год.

День рождения 1 декабря

Говорят, что люди, родившиеся 1 декабря обладают твердым и непоколебимым характером. Их оберегает камень малахит. Он поддерживает силы и гармонизирует внутренний мир

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