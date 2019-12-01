Народные приметы 1 декабря помогут узнать погоду на всю зиму

Если 1 декабря вы увидите гуляющую ворону — ждите потепления. Оттепель возможна если в доме появились комар или муха.
Сильный ветер в этот день обещает снежную и ветреную зиму.
Если на 1 декабря выпадало полнолуние, то наши предки ждали снегопад. А круги вокруг месяца предсказывали мороз.
Православная традиция на 1 декабря
1 декабря православные вспоминают мучеников Платона и Романа. Их жестоко казнили за христианскую проповедь в IV веке.
Им молились об улучшении благосостояния, просили хороший урожай на следующий год.
День рождения 1 декабря
Говорят, что люди, родившиеся 1 декабря обладают твердым и непоколебимым характером. Их оберегает камень малахит. Он поддерживает силы и гармонизирует внутренний мир