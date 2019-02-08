Народные приметы 8 февраля. Чего боялись предки в день Федора-поминальника

Федор-поминальник. Народные традиции 8 февраля
День Федора-поминальника в народном календаре считался одним из самых загадочных и даже мистических дней. По поверьям, в этот день души усопших, скучающие по близким, могли навестить живых. Особенно это грозило тем, кто забыл об умерших, не молился о них и не посещал могилы, пишет hollydays.ru.
Существовали и различные способы защиты: например, пустить гостя на ночь или нарисовать кресты на окнах и дверях. Кроме того, в день Федора-поминальника советовали заказать в церкви молебен, а дом и двор окропить святой водой.
Народные традиции Федора-поминальника — яркий пример того, как на Руси православие смешалось с язычеством. В церкви считают, что души мертвых не могут «разгуливать» как им хочется. А вот нечистые духи могут принять любой облик, чтобы обмануть человека. Поэтому с подобными контактами в православной церкви советуют быть осторожней, пишет foma.ru. Лучшая защита — молиться, ходить в храм и участвовать в церковных таинствах.
Народные приметы на 8 февраля 2019 года
- Про 8 февраля говорили: «Федор Студит землю студит».
- Считалось, что каков день Федора-поминальника, такой и весна будет.
- Если 8 февраля ясно и нет ветра, то весна будет ранней и теплой.
- Замечали, что если утром поет синица, то зима в этом году еще вернется.