Народные приметы 8 февраля. Чего боялись предки в день Федора-поминальника

Федор-поминальник — народный праздник 8 февраля 2019 года. У него есть разные названия: «Федоров день», «Федор Студит» и «Заметуха». Рассказываем, почему 8 февраля по народным поверьям считалось мистическим днем и чего боялись предки в день Федора-поминальника.

Федор-поминальник. Народные традиции 8 февраля

День Федора-поминальника в народном календаре считался одним из самых загадочных и даже мистических дней. По поверьям, в этот день души усопших, скучающие по близким, могли навестить живых. Особенно это грозило тем, кто забыл об умерших, не молился о них и не посещал могилы, пишет hollydays.ru.

Существовали и различные способы защиты: например, пустить гостя на ночь или нарисовать кресты на окнах и дверях. Кроме того, в день Федора-поминальника советовали заказать в церкви молебен, а дом и двор окропить святой водой.

Народные традиции Федора-поминальника — яркий пример того, как на Руси православие смешалось с язычеством. В церкви считают, что души мертвых не могут «разгуливать» как им хочется. А вот нечистые духи могут принять любой облик, чтобы обмануть человека. Поэтому с подобными контактами в православной церкви советуют быть осторожней, пишет foma.ru. Лучшая защита — молиться, ходить в храм и участвовать в церковных таинствах.

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Народные приметы на 8 февраля 2019 года