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Жизнь

Народные приметы 13 февраля. Что нельзя делать на Никиту-пожарника

Никита-пожарник — народный праздник 13 февраля 2019 года. По-другому этот день называют «День Никиты Новгородского», «Никита Коник», «Хранитель молний» и «Василий Теплый». Рассказываем, чего опасались предки и что нельзя было делать в день Никиты-пожарника 13 февраля.

Зима. Морозные узоры.
Зима. Морозные узоры.
СС0

Никита-пожарник. Народные традиции 13 февраля

13 февраля на Руси молились святому Никите Новгородскому, чтобы он обезопасил дом от пожаров. В народе святого прозвали Никитой-пожарником из-за, что при жизни своей молитвой он смог потушить сильный пожар, пишет hollydays.ru.

Предки считали 13 февраля довольно опасным днем. Считалось, что он полон противоречий, которые способствуют ссорам между людьми. На Никиту-пожарника нельзя было забывать о том, что крики и обиды не решают проблем.

Зима в лесу. Снег.
Зима в лесу. Снег.
СС0

Народные приметы на 13 февраля 2019 года

  • В народе замечали, что если на Крещение сильных морозов не было, то на Никиту-пожарника будет холодно.
  • Иней на деревьях днем 13 февраля предвещает ясную ночь без снега.
  • Если на Никиту-пожарника вороны громко кричат, то будет метель или снежная буря.
  • Есть примета и на оттепель: если 13 февраля дрова в печке не разгораются, а только дымят, скоро потеплеет.
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