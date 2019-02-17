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Жизнь

Народные приметы 17 февраля. Что нельзя делать на Николу Студеного

Никола Студеный — народный праздник, который отмечают 17 февраля 2019. По-другому его называют «Николай Студенит» и «Николай морозный», а еще — «Никольские морозы» и «Волчий сват». Рассказываем, почему предки старались 17 февраля не выходить из дома, и что по народным поверьям нельзя делать на Николу Студеного.

Волк в снегу зимой.
Волк в снегу зимой.
СС0

Никола Студеный. Народные традиции 17 февраля

17 февраля в церковном календаре — день памяти святого Николая Студийского. В народе его прозвали «Студеным» из-за того, что в этот день обычно было холодно.

Еще одно название праздника — «Волчий сват». По поверьям, в это время дикие звери ищут себе пару. Люди приговаривали: «О звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный».

Без особой надобности из дома старались не выходить. Мало ли что, вдруг кто-то из лесных обитателей забредет в село. Появляться на пути у зверей в их «свадебный период» было очень опасно, пишет hollydays.ru.

Видимо, по этой же причине считалось, что на Николу Студеного нельзя собираться в дальнюю дорогу. Еще нежелательно было охотиться: по народным поверьям, это пророчило несчастье.

Зима. Лес.
Зима. Лес.
СС0

Народные приметы на 17 февраля 2019 года

  • В народе замечали, что 17 февраля часто бывают морозы. Люди говорили: «Студеный день — шубу снова надень» и «На Студеного Николу снегу навалит гору».
  • Если на Николу Студеного лес почернел, то стоит ждать потепление.
  • Если в день Николы Студеного ветви ели направлены вниз, это предвещает снег. А если вверх, то стоит ждать ясный день.
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