Народные приметы 17 февраля. Что нельзя делать на Николу Студеного

Никола Студеный — народный праздник, который отмечают 17 февраля 2019. По-другому его называют «Николай Студенит» и «Николай морозный», а еще — «Никольские морозы» и «Волчий сват». Рассказываем, почему предки старались 17 февраля не выходить из дома, и что по народным поверьям нельзя делать на Николу Студеного.

Никола Студеный. Народные традиции 17 февраля

17 февраля в церковном календаре — день памяти святого Николая Студийского. В народе его прозвали «Студеным» из-за того, что в этот день обычно было холодно.

Еще одно название праздника — «Волчий сват». По поверьям, в это время дикие звери ищут себе пару. Люди приговаривали: «О звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный».

Без особой надобности из дома старались не выходить. Мало ли что, вдруг кто-то из лесных обитателей забредет в село. Появляться на пути у зверей в их «свадебный период» было очень опасно, пишет hollydays.ru.

Видимо, по этой же причине считалось, что на Николу Студеного нельзя собираться в дальнюю дорогу. Еще нежелательно было охотиться: по народным поверьям, это пророчило несчастье.

Зима. Лес. СС0

Народные приметы на 17 февраля 2019 года