Народные приметы 17 февраля. Что нельзя делать на Николу Студеного

Никола Студеный. Народные традиции 17 февраля
17 февраля в церковном календаре — день памяти святого Николая Студийского. В народе его прозвали «Студеным» из-за того, что в этот день обычно было холодно.
Еще одно название праздника — «Волчий сват». По поверьям, в это время дикие звери ищут себе пару. Люди приговаривали: «О звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный».
Без особой надобности из дома старались не выходить. Мало ли что, вдруг кто-то из лесных обитателей забредет в село. Появляться на пути у зверей в их «свадебный период» было очень опасно, пишет hollydays.ru.
Видимо, по этой же причине считалось, что на Николу Студеного нельзя собираться в дальнюю дорогу. Еще нежелательно было охотиться: по народным поверьям, это пророчило несчастье.
Народные приметы на 17 февраля 2019 года
- В народе замечали, что 17 февраля часто бывают морозы. Люди говорили: «Студеный день — шубу снова надень» и «На Студеного Николу снегу навалит гору».
- Если на Николу Студеного лес почернел, то стоит ждать потепление.
- Если в день Николы Студеного ветви ели направлены вниз, это предвещает снег. А если вверх, то стоит ждать ясный день.