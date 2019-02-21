Народные приметы 21 февраля. Что нельзя делать на Захара Серповидца

Захар Серповидец — народный праздник 21 февраля 2019. По-другому его называют «День Захария» и «Именины серпа». Рассказываем, что по народным поверьям нельзя было делать в день Захара Серповидца и почему.

Кто такой Захария Серповидец?

По преданию, святой Захария Серповидец был пророком. Он предсказал пришествие Иисуса Христа и многие подробности его жизни. Свое прозвище святой получил из-за одного из видений. Он увидел летящий по воздуху свиток, изогнутый как угрожающий серп, пишет pravoslavie.ru.

Снег в горах. Луна. СС0

Захар Серповидец. Народные традиции 21 февраля

21 февраля крестьяне посвящали сельскохозяйственным инструментам. Их осматривали, чинили. Обязательно чистили и точили серпы. Люди говорили: «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа».

По поверьям, чтобы увеличить шанс на хороший урожай, нужно было ночью показать серп молодому месяцу, пишет hollydays.ru.

Вечером 21 февраля молодежь устраивала гуляния и посиделки. День считался хорошим для свадеб.

Согласно народным приметам, на день Захара Серповидца нежелательно было назначать хирургические операции. Считалось, что поставленные пломбы и зубные протезы будут плохо приживаться.

Зима. СС0

Народные приметы на 21 февраля 2019 года