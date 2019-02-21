Народные приметы 21 февраля. Что нельзя делать на Захара Серповидца

Кто такой Захария Серповидец?
По преданию, святой Захария Серповидец был пророком. Он предсказал пришествие Иисуса Христа и многие подробности его жизни. Свое прозвище святой получил из-за одного из видений. Он увидел летящий по воздуху свиток, изогнутый как угрожающий серп, пишет pravoslavie.ru.
Захар Серповидец. Народные традиции 21 февраля
21 февраля крестьяне посвящали сельскохозяйственным инструментам. Их осматривали, чинили. Обязательно чистили и точили серпы. Люди говорили: «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа».
По поверьям, чтобы увеличить шанс на хороший урожай, нужно было ночью показать серп молодому месяцу, пишет hollydays.ru.
Вечером 21 февраля молодежь устраивала гуляния и посиделки. День считался хорошим для свадеб.
Согласно народным приметам, на день Захара Серповидца нежелательно было назначать хирургические операции. Считалось, что поставленные пломбы и зубные протезы будут плохо приживаться.
Народные приметы на 21 февраля 2019 года
- Если в день Захара Серповидца гремит гром, то лето и весна будут ветреными.
- Ударивший 21 февраля мороз пророчил теплую весну и жаркое лето.
- Если дым из трубы стелется вниз, выпадет снег.
- Считалось, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем более теплым будет март.
- Деревья в инее 21 февраля — значит, в этом году будет много меда.