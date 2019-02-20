Народные приметы 20 февраля. Что нельзя делать в день Луки

День Луки — народный праздник 20 февраля 2019 года. По-другому его называли «Лука», «Могущница», «Луковник» и даже «Феня — спасовы коренья». Рассказываем, что по народным поверьям нельзя делать в день Луки 20 февраля.

День Луки. Народные традиции 20 февраля

В народе было принято 20 февраля поминать умерших: ходили в церковь, чтобы помолиться об усопших, посещали могилы. Люди говорили: «Живы родители — почитай, умерли — поминай».

В день Луки нежелательно было устраивать праздники: не играли свадьбы, не делали покупки. Кроме того, считалось, что лучше не надевать одежду зеленого цвета, пишет hollydays.ru.

На среднем Поволжье 20 февраля пекли пироги с луком. Часть выпечки раздавали нищим. Считалось, что такая милостыня вернется сторицей, если ее подать с верой и молитвой.

Зима. СС0

Народные приметы на 20 февраля 2019 года