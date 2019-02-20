Народные приметы 20 февраля. Что нельзя делать в день Луки

День Луки. Народные традиции 20 февраля
В народе было принято 20 февраля поминать умерших: ходили в церковь, чтобы помолиться об усопших, посещали могилы. Люди говорили: «Живы родители — почитай, умерли — поминай».
В день Луки нежелательно было устраивать праздники: не играли свадьбы, не делали покупки. Кроме того, считалось, что лучше не надевать одежду зеленого цвета, пишет hollydays.ru.
На среднем Поволжье 20 февраля пекли пироги с луком. Часть выпечки раздавали нищим. Считалось, что такая милостыня вернется сторицей, если ее подать с верой и молитвой.
Народные приметы на 20 февраля 2019 года
- Если в день Луки с севера пришло тепло, то стоит ждать теплое лето.
- Гром гремит 20 февраля — скорее всего, сенокос будет плохим.
- Синие облака на Могущницу несут с собой тепло.
- Если 20 февраля после полудня разыгрался ветер, то должен быть хороший урожай яровых.
- Красное солнце на закате в день Луки предвещает холодное и ветреное лето.