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Жизнь

Народные приметы на 14 февраля. Что нужно делать в Трифонов день, чтобы обрести счастье и любовь

Трифонов день — народный праздник, который отмечают 14 февраля. У него есть и другие названия: «Трифон-мышегон», «Трифон Перезимник», «День Трифона — заклинателя мышей». Рассказываем, что делали предки 14 февраля в Трифонов день, чтобы найти вторую половину и обрести семейное счастье.

Объятия. Пара
Объятия. Пара
СС0

Кто такой святой Трифон?

Мученик Трифон жил в III веке нашей эры во Фригии (страна в Малой Азии). По церковному преданию, благочестивый юноша-пастух получил от Бога дар исцелять людей и животных, а также изгонять злых духов, сообщает pravoslavie.ru.

Согласно этому преданию, в 17 лет он смог изгнать беса, который вселился в дочь императора Гордиана. Но при следующем императоре начались гонения на христиан. Святого Трифона пытали и обезглавили.

Зима. Религия.
Зима. Религия.
Михаил Хаустов

Трифонов день. Народные традиции 14 февраля

На Руси святому Трифону молились во многих ситуациях. Он считался покровителем охотников на птиц, к нему обращались при нападении на посевы вредителей.

Кроме того, в народе мученика Трифона почитали как покровителя семьи и супругов, пишет hollydays.ru. Ему молились о любви и мире в семье, о том, чтобы найти хорошего жениха или невесту. Февраль традиционно был месяцем свадеб, и это время считалось подходящим для того, чтобы попросить у Бога семейного счастья.

Еще 14 февраля боролись с мышами. Для этого знахарь проводил специальный обряд. Считалось, что после него мышиный царь должен увести мышей прочь с насиженных мест.

Зима в лесу.
Зима в лесу.
СС0

Народные приметы на 14 февраля 2019 года

  • Если погода в Трифонов день хорошая, то и весна будет ранней и теплой.
  • Если 14 февраля идет снег, значит, весна будет дождливой.
  • Вечерний туман на Трифона предвещает теплое утро.
  • Много звезд на небе в Трифонов день 14 февраля — к долгой зиме и поздней весне.
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