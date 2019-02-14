Народные приметы на 14 февраля. Что нужно делать в Трифонов день, чтобы обрести счастье и любовь

Трифонов день — народный праздник, который отмечают 14 февраля. У него есть и другие названия: «Трифон-мышегон», «Трифон Перезимник», «День Трифона — заклинателя мышей». Рассказываем, что делали предки 14 февраля в Трифонов день, чтобы найти вторую половину и обрести семейное счастье.

Кто такой святой Трифон?

Мученик Трифон жил в III веке нашей эры во Фригии (страна в Малой Азии). По церковному преданию, благочестивый юноша-пастух получил от Бога дар исцелять людей и животных, а также изгонять злых духов, сообщает pravoslavie.ru.

Согласно этому преданию, в 17 лет он смог изгнать беса, который вселился в дочь императора Гордиана. Но при следующем императоре начались гонения на христиан. Святого Трифона пытали и обезглавили.

Зима. Религия. Михаил Хаустов

Трифонов день. Народные традиции 14 февраля

На Руси святому Трифону молились во многих ситуациях. Он считался покровителем охотников на птиц, к нему обращались при нападении на посевы вредителей.

Кроме того, в народе мученика Трифона почитали как покровителя семьи и супругов, пишет hollydays.ru. Ему молились о любви и мире в семье, о том, чтобы найти хорошего жениха или невесту. Февраль традиционно был месяцем свадеб, и это время считалось подходящим для того, чтобы попросить у Бога семейного счастья.

Еще 14 февраля боролись с мышами. Для этого знахарь проводил специальный обряд. Считалось, что после него мышиный царь должен увести мышей прочь с насиженных мест.

Зима в лесу. СС0

Народные приметы на 14 февраля 2019 года