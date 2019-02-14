Народные приметы на 14 февраля. Что нужно делать в Трифонов день, чтобы обрести счастье и любовь

Кто такой святой Трифон?
Мученик Трифон жил в III веке нашей эры во Фригии (страна в Малой Азии). По церковному преданию, благочестивый юноша-пастух получил от Бога дар исцелять людей и животных, а также изгонять злых духов, сообщает pravoslavie.ru.
Согласно этому преданию, в 17 лет он смог изгнать беса, который вселился в дочь императора Гордиана. Но при следующем императоре начались гонения на христиан. Святого Трифона пытали и обезглавили.
Трифонов день. Народные традиции 14 февраля
На Руси святому Трифону молились во многих ситуациях. Он считался покровителем охотников на птиц, к нему обращались при нападении на посевы вредителей.
Кроме того, в народе мученика Трифона почитали как покровителя семьи и супругов, пишет hollydays.ru. Ему молились о любви и мире в семье, о том, чтобы найти хорошего жениха или невесту. Февраль традиционно был месяцем свадеб, и это время считалось подходящим для того, чтобы попросить у Бога семейного счастья.
Еще 14 февраля боролись с мышами. Для этого знахарь проводил специальный обряд. Считалось, что после него мышиный царь должен увести мышей прочь с насиженных мест.
Народные приметы на 14 февраля 2019 года
- Если погода в Трифонов день хорошая, то и весна будет ранней и теплой.
- Если 14 февраля идет снег, значит, весна будет дождливой.
- Вечерний туман на Трифона предвещает теплое утро.
- Много звезд на небе в Трифонов день 14 февраля — к долгой зиме и поздней весне.