Народные приметы 24 февраля. Что женщины делали во Власьев день, чтобы муж не изменял

Власьев день — народный праздник 24 февраля 2019 года. У него есть и другие названия: «День Власия», «Коровий праздник» и «Волос». Рассказываем, что по народным приметам могли сделать женщины во Власьев день, чтобы уберечь семью от измен.

Власьев день. Народные традиции 24 февраля

Во Власьев день люди ходили в церковь и молились святому Власию Севастийскому, чтобы в хозяйстве и семье все было благополучно. В храм приносили коровье масло и оставляли его перед иконой святого — в дар священникам и дьяконам.

Затем устраивали праздник. За одним большим столом собиралась родня из разных сел, пишет hollydays.ru. Эта традиция отразилась в поговорке: «Власьев день — праздник по всем приходам на три дня и больше».

В народе считалось, что святой Власий — покровитель домашнего скота. Во Власьев день коровам старались дать лучшее сено. Их называли «Мамушка, голубушка, умница, добрая». С 24 февраля в Российской империи начинались торги, где продавали скот. Считалось, что в этот день выгодно и продавать, и делать покупки: «Власий — не обманет, от всякой прорухи упасёт!»

С Власьевым днем связана еще одна народная примета. Предки считали, что если 24 февраля женщина слегка стукнет мужа по темени прялкой, то это убережет семью от мужских измен.

Зима , мороз. Оттепель. СС0

Народные приметы на 24 февраля 2019 года