Народные приметы 24 февраля. Что женщины делали во Власьев день, чтобы муж не изменял

Власьев день. Народные традиции 24 февраля
Во Власьев день люди ходили в церковь и молились святому Власию Севастийскому, чтобы в хозяйстве и семье все было благополучно. В храм приносили коровье масло и оставляли его перед иконой святого — в дар священникам и дьяконам.
Затем устраивали праздник. За одним большим столом собиралась родня из разных сел, пишет hollydays.ru. Эта традиция отразилась в поговорке: «Власьев день — праздник по всем приходам на три дня и больше».
В народе считалось, что святой Власий — покровитель домашнего скота. Во Власьев день коровам старались дать лучшее сено. Их называли «Мамушка, голубушка, умница, добрая». С 24 февраля в Российской империи начинались торги, где продавали скот. Считалось, что в этот день выгодно и продавать, и делать покупки: «Власий — не обманет, от всякой прорухи упасёт!»
С Власьевым днем связана еще одна народная примета. Предки считали, что если 24 февраля женщина слегка стукнет мужа по темени прялкой, то это убережет семью от мужских измен.
Народные приметы на 24 февраля 2019 года
- Если на Власьев день много снега, то в мае будет много зелени.
- Если 24 февраля оттепель, то сильных холодов больше не будет. Люди говорили так: «Пролил Влас масла на дороги — пора зиме убирать ноги». Но при этом в народе была поговорка и на случай низкий температур: «Пришел Власьев день, пришли и Власьевские морозы».