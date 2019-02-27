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Жизнь

Народные приметы 27 февраля. Как на Кирилла Весноуказчика определяли, какой будет весна

Кирилл Весноуказчик — народный праздник 27 февраля 2019. У него есть и другие названия: «Кирилл указчик», «Бабьи Взбрыксы», «День Взаимоблагодарения». Рассказываем, как предки судили о погоде на весну на Кирилла Весноуказчика.

Оттепель.
Оттепель.
СС0

Кирилл Весноуказчик. Народные традиции 27 февраля

В церковном календаре 27 февраля — день памяти святого Кирилла, учителя Словенского. В народном календаре он получил прозвище Весноуказчик, потому что по погоде в этот день предсказывали, какой будет весна.

На Кирилла Весноуказчика мужчины-крестьяне выходили в поле и специально утаптывали снег, чтобы удержать его там. Растаявший снег должен был напитать поля влагой. Люди говорили: «Сколько на поле снега, столько в амбаре будет хлеба». И еще так: «Снег оседает — поля уточняет».

После работы мужчин дома поили сбитнем — напитком, в состав которого входили мед или патока и пряности.

27 февраля женщины относили гостинцы повитухам, которые принимали у них роды. Отсюда название праздника «Бабьи взбрыксы», уточняет hollydays.ru.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

Народные приметы на 27 февраля 2019 года

  • По тому, какая погода на Кирилла Весноуказчика, судили о грядущей весне. Если 27 февраля тепло и светит солнце, то в скором времени могут начаться морозы.
  • Морозы на Кирилла Весноуказчика предвещают скорое тепло.
  • Наступление тепла предвещают и синицы, которые громко щебечут 27 февраля.
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