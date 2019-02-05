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Жизнь

Народные приметы 5 февраля. Как узнавали судьбу на Агафия-полухлебника

Агафий-полухлебник — народный праздник 5 февраля 2019. По-другому его называют «Агафонник», «День Агафия» и «Павлин Милостивый». Рассказываем, что по народным поверьям полагалось делать 5 февраля и как определяли свою судьбу на Агафия-полухлебника.

Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0

Агафий-полухлебник: народные традиции 5 февраля

5 февраля на Руси хозяева проверяли, сколько зерна осталось в закромах. Чтобы прожить до нового урожая, должна была оставаться еще половина от общего запаса, пишет hollydays.ru.

Если не хватало запасов — это скорее всего означало голод. Люди отчаянно экономили, искали подработки, ели хлеб с лебедой, побирались, залезали в огромные долги. Лев Толстой так описал свою поездку по нескольким деревням в конце XIX века:

«Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891-м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка — пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища состоит из травяных щей, забеленных, если есть корова, и незабеленных, если ее нет, — и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить», — цитирует topwar.ru.

На Агафия-полухлебника занимались домашними заботами и заранее готовились к посевной. По народной традиции, угощали нищих и сирот.

Считалось, что люди, родившиеся 5 февраля — хорошие хозяева. О них говорили так: «в амбаре спины не разгибает, здоровому зерну счёт ведёт; а мыслями и душой в далёких весенних просторах, видит ещё не распаханные поля, представляет себе страдную пору; вера его согревает, надежда его в жизни подымает».

Снег. Река. Озеро. Зима.
Снег. Река. Озеро. Зима.
СС0

Народные приметы на 5 февраля 2019 года

  • Если 5 февраля в полях лежит много снега, то в этом году урожай хлеба должен быть хорошим.
  • Если на Агафия-полухлебника солнечно и морозно, то вероятно август будет жарким.
  • По народным поверьям считалось: какая погода в первую половину дня 5 февраля, такой будет первая половина следующей зимы, а какая после полудня — такова вторая половина.
  • На Агафия с утра кричала синица — будет сильный мороз. А если увидели белку, которая спустилась с дерева, то будет оттепель.
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