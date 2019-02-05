Народные приметы 5 февраля. Как узнавали судьбу на Агафия-полухлебника

Агафий-полухлебник — народный праздник 5 февраля 2019. По-другому его называют «Агафонник», «День Агафия» и «Павлин Милостивый». Рассказываем, что по народным поверьям полагалось делать 5 февраля и как определяли свою судьбу на Агафия-полухлебника.

Агафий-полухлебник: народные традиции 5 февраля

5 февраля на Руси хозяева проверяли, сколько зерна осталось в закромах. Чтобы прожить до нового урожая, должна была оставаться еще половина от общего запаса, пишет hollydays.ru.

Если не хватало запасов — это скорее всего означало голод. Люди отчаянно экономили, искали подработки, ели хлеб с лебедой, побирались, залезали в огромные долги. Лев Толстой так описал свою поездку по нескольким деревням в конце XIX века:

«Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891-м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка — пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища состоит из травяных щей, забеленных, если есть корова, и незабеленных, если ее нет, — и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить», — цитирует topwar.ru.

На Агафия-полухлебника занимались домашними заботами и заранее готовились к посевной. По народной традиции, угощали нищих и сирот.

Считалось, что люди, родившиеся 5 февраля — хорошие хозяева. О них говорили так: «в амбаре спины не разгибает, здоровому зерну счёт ведёт; а мыслями и душой в далёких весенних просторах, видит ещё не распаханные поля, представляет себе страдную пору; вера его согревает, надежда его в жизни подымает».

Снег. Река. Озеро. Зима. СС0

Народные приметы на 5 февраля 2019 года