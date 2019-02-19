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Жизнь

Народные приметы 19 февраля. Какими будут весна и лето в 2019 году

Вукол Телятник — народный праздник 19 февраля 2019 года. По-другому его называли «Жуколы» и «Тялятницы». Рассказываем, как в этот день предки предсказывали погоду на лето и весну и с какими еще народными поверьями связан день Вукола Телятника.

Зима, мороз. Оттепель.
Зима, мороз. Оттепель.
СС0

Вукол Телятник. Народные традиции 19 февраля

19 февраля в церковном календаре — день памяти преподобного Вукола Смирнского. В народе он получил прозвище «Телятник» из-за того, что на этот период приходился отел коров, пишет hollydays.ru. А «жуколами» по-простому называли рожденных в феврале телят. В народе говорили так: «Придут Вуколы — перетелятся все жуколы».

Как и накануне, на Агафью Коровницу, буренкам уделяли особое внимание. Беременным коровам в этот день давали много самого хорошего корма, а хлев окуривали чабрецом.

В этот день несколько народных примет связаны с погодой. Считалось, что чем холоднее 19 февраля, тем жарче будет лето, и более теплой — весна.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Народные приметы на 19 февраля 2019 года

  • Предки замечали, что чем теплее день Вукола Телятника, тем холоднее будет март.
  • Мороз 19 февраля предсказывал жаркое лето без дождей и бурную весну.
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