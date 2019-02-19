Народные приметы 19 февраля. Какими будут весна и лето в 2019 году

Вукол Телятник. Народные традиции 19 февраля
19 февраля в церковном календаре — день памяти преподобного Вукола Смирнского. В народе он получил прозвище «Телятник» из-за того, что на этот период приходился отел коров, пишет hollydays.ru. А «жуколами» по-простому называли рожденных в феврале телят. В народе говорили так: «Придут Вуколы — перетелятся все жуколы».
Как и накануне, на Агафью Коровницу, буренкам уделяли особое внимание. Беременным коровам в этот день давали много самого хорошего корма, а хлев окуривали чабрецом.
В этот день несколько народных примет связаны с погодой. Считалось, что чем холоднее 19 февраля, тем жарче будет лето, и более теплой — весна.
Народные приметы на 19 февраля 2019 года
- Предки замечали, что чем теплее день Вукола Телятника, тем холоднее будет март.
- Мороз 19 февраля предсказывал жаркое лето без дождей и бурную весну.