Народные приметы 19 февраля. Какими будут весна и лето в 2019 году

Вукол Телятник — народный праздник 19 февраля 2019 года. По-другому его называли «Жуколы» и «Тялятницы». Рассказываем, как в этот день предки предсказывали погоду на лето и весну и с какими еще народными поверьями связан день Вукола Телятника.