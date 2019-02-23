Народные приметы 23 февраля. Мужские традиции дня Прохора Весновея

Прохор Весновей. Народные традиции 23 февраля
В церковном календаре 23 февраля — день памяти мученика Харалампия Магнезийского и преподобного Прохора Печерского. В народе святого Харалампия прозвали «Харлампий» и считали защитником от внезапной смерти без покаяния. А святого Прохора прозвали «Весновеем», потому что считалось, что с этого дня погода «поворачивает» на весну.
По этому поводу люди говорили так: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».
По народному обычаю 23 февраля все мужчины села собирались на сход. Они слушали доклад старосты и решали, оставить его на должности или заменить. Старосту избирали на 3 года, но если он совершил серьезный проступок (например, потратил общие деньги) его могли отстранить раньше времени, пишет hollydays.ru.
Народные приметы на 23 февраля 2019 года
- Многие поговорки дня Прохора Весновея связаны с приходом весны. Люди говорили: «На Прохора февраль хоть злится, но весну чует» и «Пришёл Прохор — весна заглянула во двор».
- Предки замечали, что с 23 февраля морозы начинают слабеть.