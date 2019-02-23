Народные приметы 23 февраля. Мужские традиции дня Прохора Весновея

Прохор Весновей — народный праздник 23 февраля 2019. По-другому его называют «День Прохора» и «Прохоров день». Рассказываем, чем по народной традиции занимались мужчины 23 февраля в день Прохора Весновея.

Прохор Весновей. Народные традиции 23 февраля

В церковном календаре 23 февраля — день памяти мученика Харалампия Магнезийского и преподобного Прохора Печерского. В народе святого Харалампия прозвали «Харлампий» и считали защитником от внезапной смерти без покаяния. А святого Прохора прозвали «Весновеем», потому что считалось, что с этого дня погода «поворачивает» на весну.

По этому поводу люди говорили так: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

По народному обычаю 23 февраля все мужчины села собирались на сход. Они слушали доклад старосты и решали, оставить его на должности или заменить. Старосту избирали на 3 года, но если он совершил серьезный проступок (например, потратил общие деньги) его могли отстранить раньше времени, пишет hollydays.ru.

Оттепель. CC0

Народные приметы на 23 февраля 2019 года