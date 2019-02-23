Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 февраля -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Народные приметы 23 февраля. Мужские традиции дня Прохора Весновея

Прохор Весновей — народный праздник 23 февраля 2019. По-другому его называют «День Прохора» и «Прохоров день». Рассказываем, чем по народной традиции занимались мужчины 23 февраля в день Прохора Весновея.

Оттепель.
Оттепель.
СС0

Прохор Весновей. Народные традиции 23 февраля

В церковном календаре 23 февраля — день памяти мученика Харалампия Магнезийского и преподобного Прохора Печерского. В народе святого Харалампия прозвали «Харлампий» и считали защитником от внезапной смерти без покаяния. А святого Прохора прозвали «Весновеем», потому что считалось, что с этого дня погода «поворачивает» на весну.

По этому поводу люди говорили так: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

По народному обычаю 23 февраля все мужчины села собирались на сход. Они слушали доклад старосты и решали, оставить его на должности или заменить. Старосту избирали на 3 года, но если он совершил серьезный проступок (например, потратил общие деньги) его могли отстранить раньше времени, пишет hollydays.ru.

Оттепель.
Оттепель.
CC0

Народные приметы на 23 февраля 2019 года

  • Многие поговорки дня Прохора Весновея связаны с приходом весны. Люди говорили: «На Прохора февраль хоть злится, но весну чует» и «Пришёл Прохор — весна заглянула во двор».
  • Предки замечали, что с 23 февраля морозы начинают слабеть.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость