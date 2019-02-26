Народные приметы 26 февраля. Почему нельзя лениться в Мартинианов день

Мартинианов день — народный праздник 26 февраля 2019 года. По-другому его называют «Мартын», «День Мартына» и «Светлый день». Рассказываем, почему по народным поверьям нельзя лениться в Мартинианов день 26 февраля.

Мартинианов день. Народные традиции 26 февраля

В церковном календаре 26 февраля — день памяти преподобного Мартиниана Кесарийского. На Руси ему молились как покровителю семьи и борцу с греховными страстями.

В Мартинианов день делали дома уборку. Считалось, что того, кто в праздник не ленится, впоследствии ждет успех в делах, пишет hollydays.ru.

26 февраля было принято окликать звезды, подолгу глядя в небо. От этого глаза должны были стать более зоркими.

Еще в деревнях в Мартинианов день устраивали «смотры» молодых семей. Молодожены делились друг с другом опытом семейной жизни. 26 февраля старались не выяснять отношения, не принимать поспешных решений. В этот день предки планировали денежные дела.

Зима. СС0

Народные приметы на 26 февраля 2019 года