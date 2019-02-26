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Жизнь

Народные приметы 26 февраля. Почему нельзя лениться в Мартинианов день

Мартинианов день — народный праздник 26 февраля 2019 года. По-другому его называют «Мартын», «День Мартына» и «Светлый день». Рассказываем, почему по народным поверьям нельзя лениться в Мартинианов день 26 февраля.

Космос. Звездное небо.
Космос. Звездное небо.
СС0

Мартинианов день. Народные традиции 26 февраля

В церковном календаре 26 февраля — день памяти преподобного Мартиниана Кесарийского. На Руси ему молились как покровителю семьи и борцу с греховными страстями.

В Мартинианов день делали дома уборку. Считалось, что того, кто в праздник не ленится, впоследствии ждет успех в делах, пишет hollydays.ru.

26 февраля было принято окликать звезды, подолгу глядя в небо. От этого глаза должны были стать более зоркими.

Еще в деревнях в Мартинианов день устраивали «смотры» молодых семей. Молодожены делились друг с другом опытом семейной жизни. 26 февраля старались не выяснять отношения, не принимать поспешных решений. В этот день предки планировали денежные дела.

Зима.
Зима.
СС0

Народные приметы на 26 февраля 2019 года

  • Считалось, какая погода 26 февраля, такой будет и весна.
  • Если в Мартинианов день не идет снег и морозно, то лето будет жарким.
  • Синицы звонко поют 26 февраля — к раннему теплу.
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