Народные приметы 26 февраля. Почему нельзя лениться в Мартинианов день

Мартинианов день. Народные традиции 26 февраля
В церковном календаре 26 февраля — день памяти преподобного Мартиниана Кесарийского. На Руси ему молились как покровителю семьи и борцу с греховными страстями.
В Мартинианов день делали дома уборку. Считалось, что того, кто в праздник не ленится, впоследствии ждет успех в делах, пишет hollydays.ru.
26 февраля было принято окликать звезды, подолгу глядя в небо. От этого глаза должны были стать более зоркими.
Еще в деревнях в Мартинианов день устраивали «смотры» молодых семей. Молодожены делились друг с другом опытом семейной жизни. 26 февраля старались не выяснять отношения, не принимать поспешных решений. В этот день предки планировали денежные дела.
Народные приметы на 26 февраля 2019 года
- Считалось, какая погода 26 февраля, такой будет и весна.
- Если в Мартинианов день не идет снег и морозно, то лето будет жарким.
- Синицы звонко поют 26 февраля — к раннему теплу.