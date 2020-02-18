Народные приметы 18 февраля. Почему ночью мужчины запирались дома и боялись женщин

Народные традиции 18 февраля
Коровья смерть
Предки верили, что 18 февраля на земле могло появиться существо в облике мерзкой старухи — «Коровья смерть», которая убивает домашний скот. Дело в том, что в конце зимы, когда не только кончался корм, но и солому приходилось экономить, обессилевшие коровы часто погибали от истощения и болезней. А суеверные люди связывали эту беду с нечистой силой, пишет hollydays.ru.
Спасти скот любой ценой
Чтобы защитить своих кормилиц, крестьяне использовали самые разные способы. Например, 18 февраля женщины убирали хлев с помощью лаптей, измазанных дегтем, окуривали его чертополохом. Существовала и еще одна отчаянная мера предосторожности.
В ночь на 18 февраля часто совершали обряд опахивания деревни. Одна из вдов впрягали в соху. Остальные женщины босиком шли рядом в одних рубашках, колотили в сковороды и печные заслонки и кричали. Мужчинам в это время запрещалось покидать дома, собак привязывали, а скот запирали. Если навстречу шествию кто-то попадался, его забивали до смерти. Участницы шествия полагали, что это сама Коровья смерть, которая изменила облик, чтобы их обмануть.
Народные приметы на 18 февраля
- Мороз 18 февраля предвещает раннюю и теплую весну и засушливое лето.
- Снег не идет — летом дождей не будет.
- Если на Агафью тепло, зима закончилась.