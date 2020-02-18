Народные приметы 18 февраля. Почему ночью мужчины запирались дома и боялись женщин

18 февраля в церковном календаре — день святой Агафьи Панормской. В народе праздник простодушно переиначили в Агафью-коровницу. Считалось, что святая покровительствует домашнему скоту. 18 февраля предки проводили довольно странный и жестокий обычай, а также гадали на погоду. Подробнее — в материале altapress.ru.

Народные традиции 18 февраля

Коровья смерть

Предки верили, что 18 февраля на земле могло появиться существо в облике мерзкой старухи — «Коровья смерть», которая убивает домашний скот. Дело в том, что в конце зимы, когда не только кончался корм, но и солому приходилось экономить, обессилевшие коровы часто погибали от истощения и болезней. А суеверные люди связывали эту беду с нечистой силой, пишет hollydays.ru.

Коровы. Животноводство. СС0

Спасти скот любой ценой

Чтобы защитить своих кормилиц, крестьяне использовали самые разные способы. Например, 18 февраля женщины убирали хлев с помощью лаптей, измазанных дегтем, окуривали его чертополохом. Существовала и еще одна отчаянная мера предосторожности.

В ночь на 18 февраля часто совершали обряд опахивания деревни. Одна из вдов впрягали в соху. Остальные женщины босиком шли рядом в одних рубашках, колотили в сковороды и печные заслонки и кричали. Мужчинам в это время запрещалось покидать дома, собак привязывали, а скот запирали. Если навстречу шествию кто-то попадался, его забивали до смерти. Участницы шествия полагали, что это сама Коровья смерть, которая изменила облик, чтобы их обмануть.

Коровы. Животноводство. СС0

Народные приметы на 18 февраля