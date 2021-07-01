Почему 1 июля нельзя тратить деньги и все остальное? Народные приметы на Ярилин день

Народные традиции 1 июля

Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.

Что интересно, до сих пор нет единого мнения о том, кем именно считали Ярилу люди. Существуют, к примеру, версии о том, что он был богом солнца, богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Ярилу все живое «приходит в яр», то есть начинает плодоносить.

«Ярило — добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях — венок, в левой руке — ржи пучок, в правой — палица. Взмахнет Ярило рожью — нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей — громы гремят, дожди льют. Куда конь ступит, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелется», — так рисовали в народе образ божества.

Ярилин праздник называли особенным; говорили, что его «целый год ждут», что это «всем дням день». На Ярилу ждали сверхъестественных явлений: солнце замедляло ход, а на земле образовывались особые «дыры», сквозь которые можно было посмотреть на другой край света, а то и на потусторонний мир.

Для этого нужно было в полдень заплести в косу крепкие березовые ветки и взглянуть сквозь них с крутого берега реки; верили, что таким образом можно увидеть близких, о которых давно не было вестей.

В этот день отправлялись на покосы, набивали матрацы свежескошенной и высушенной травой. По вечерам собирались у костров, веселились, водили хороводы, заваривали душистые чаи на травах.

Устраивали также «ярилины игрища», ярмарки, посещения родственников. Праздники сопровождались кулачными боями, песнями, плясками и разгульным весельем.

Лето , жара. unsplash.com Лето. Жара. СС0. Засуха , поле. Жара. CC0 Лето. Солнце. Жара. CC0

Запрещено жаловаться и ныть. Чтобы весь год был успешным, необходимо этот день провести максимально позитивно. Не стоит ругаться и доказывать свою правоту. Все зарождающиеся конфликты нужно тут же пресекать.

Не рекомендуется хвастаться, иначе все труды будут обесценены. Если нужно рассказать о своих достижениях, то лучше сделать это спокойным тоном, констатирующим факты.

Нельзя 1 июля сильно тратиться. Причем речь не только о деньгах, но и о продовольственных запасах и нематериальных ресурсах, таких как собственные силы. Считается, что если начать в этот день транжирить, то все накопления быстро иссякнут и вновь уже не восполнятся. Если же к тратам подойти хладнокровно, то богатство будет лишь приумножаться.

Легкие сны, увиденные в эту ночь, к счастью. Они могут сбыться в течение трех дней. Если ничего не приснилось — это тоже хорошо: так подсознание отдыхает.

Народные приметы 1 июля