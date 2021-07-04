Как уберечься от болезней в Ульянов день и почему нельзя мыть пол? Народные приметы 4 июля

4 июля отмечено в народном календаре Ульяновым днем. У него есть еще одно название — «Ульян». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 4 июля

Русский народ сложил поговорки об Ульяне (Иулиане) и о несбыточной встрече, которую вспоминали в этот день: «Ульяна кличет Ульяна, а Ульян кличет Ульяну»; «Ульян Ульяне в лицо не глянет».

Рассказывали легенду: «В стародавние времена ходил Ульян по лугам и полян, звал свою Ульяну, а Ульяна сидела на берегу реки, засмотревшись на бегущую воду. Только к вечеру она опомнилась, побежала на луг — а Ульян уже ушел к реке другой тропинкой. Так и не встретились Ульян с Ульяной».

В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в лесу. А если липа возле дома вдруг засыхала — это предвещало плохие перемены в семье.

Липу почитали неспроста — ее цветы имеют лечебные свойства, обладают потогонным, жаропонижающим, отхаркивающим, мочегонным и бактерицидным действием. В народной медицине липовый цвет издавна считается надежным средством от простуды, кашля, головной боли.

Порошок из листьев и семян этого дерева может останавливать кровотечение и залечивать ожоги. Русские девушки использовали липу и в косметических целях: ее сок укрепляет волосы, а настой из цветов придает коже свежесть.

Не рекомендуется переезжать. Считается, что со сменой обстановки в дом могут проникнуть безызвестные музыканты, которые доставят массу хлопот.

Не стоит мыть пол. Если очень хочется очистить жилище, лучше устроить сухую уборку. В противном случае впереди могут ожидать расставания с близкими. Нельзя рубить липу, иначе быть беде. Кроме того, не стоит ее пересаживать к дому. Если дерево засохнет — это к смерти близкого.

Сегодня самый неподходящий день для старта проектов, новых начинаний и предложений. Все они не увенчаются успехом. Дальняя дорога 4 июля сулит болезни, говорили наши предки. Поэтому лучше остаться дома в этот день.

Саженец липы. Институт биологии и биотехнологии АлтГУ. Солнце. Деревья СС0 Ольха. Ветка. Дерево СС0 Дерево. Береза СС0

Народные приметы 4 июля