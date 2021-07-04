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Жизнь

Как уберечься от болезней в Ульянов день и почему нельзя мыть пол? Народные приметы 4 июля

4 июля отмечено в народном календаре Ульяновым днем. У него есть еще одно название — «Ульян». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Болезнь. Перчатки
Болезнь. Перчатки
СС0

Народные традиции 4 июля

Русский народ сложил поговорки об Ульяне (Иулиане) и о несбыточной встрече, которую вспоминали в этот день: «Ульяна кличет Ульяна, а Ульян кличет Ульяну»; «Ульян Ульяне в лицо не глянет».

Рассказывали легенду: «В стародавние времена ходил Ульян по лугам и полян, звал свою Ульяну, а Ульяна сидела на берегу реки, засмотревшись на бегущую воду. Только к вечеру она опомнилась, побежала на луг — а Ульян уже ушел к реке другой тропинкой. Так и не встретились Ульян с Ульяной».

В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в лесу. А если липа возле дома вдруг засыхала — это предвещало плохие перемены в семье.

Липу почитали неспроста — ее цветы имеют лечебные свойства, обладают потогонным, жаропонижающим, отхаркивающим, мочегонным и бактерицидным действием. В народной медицине липовый цвет издавна считается надежным средством от простуды, кашля, головной боли.

Порошок из листьев и семян этого дерева может останавливать кровотечение и залечивать ожоги. Русские девушки использовали липу и в косметических целях: ее сок укрепляет волосы, а настой из цветов придает коже свежесть.

Не рекомендуется переезжать. Считается, что со сменой обстановки в дом могут проникнуть безызвестные музыканты, которые доставят массу хлопот.

Не стоит мыть пол. Если очень хочется очистить жилище, лучше устроить сухую уборку. В противном случае впереди могут ожидать расставания с близкими. Нельзя рубить липу, иначе быть беде. Кроме того, не стоит ее пересаживать к дому. Если дерево засохнет — это к смерти близкого.

Сегодня самый неподходящий день для старта проектов, новых начинаний и предложений. Все они не увенчаются успехом. Дальняя дорога 4 июля сулит болезни, говорили наши предки. Поэтому лучше остаться дома в этот день.

Саженец липы.
Саженец липы.
Институт биологии и биотехнологии АлтГУ.
Солнце. Деревья
Солнце. Деревья
СС0
Ольха. Ветка. Дерево
Ольха. Ветка. Дерево
СС0
Дерево. Береза
Дерево. Береза
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Народные приметы 4 июля

  • Если с утра 4 июля и до полудня ветер следует за солнцем, а после — в обратную сторону, то погода в ближайшие дни будет хорошей.

  • С утра прошел дождь, а после него выглянуло солнышко, которое жарит землю, это признак вечернего дождя.

  • Радуга с переливающимися искорками — к дождям. Если радуга стоит с запада на восток — погода будет теплой.

  • Южный ветер и чистое небо — к отсутствию дождей.

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