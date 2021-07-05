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Жизнь

Что подскажут сны 5 июля? Народные приметы на Евсеев день

5 июля отмечено в народном календаре Евсеевым днем. По-другому его называют «День Евсея», «Ульянин день» и «День Ульяны и Евсевия». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Девушка. Сон.
Девушка. Сон.
unsplash.com

Народные традиции 5 июля

В народе называли именины Евсевия днем встреч. «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать», — говорили люди.

На Евсевия примечали приметы погоды. Если шел дождь — это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.

5 июля было принято обязательно чистить колодцы. Так вода будет чистой и особенно здоровой. Этот день в давние времена посвящали повседневной работе. Хлопотали по хозяйству, трудились на огородах и косили сено. Сегодня также собирали купальницу. А на следующий день из нее делали банные веники.

Не рекомендуется в этот день ничего покупать. Считается, что вещь или быстро сломается, или разонравится, или порвется. Радости от такого приобретения не будет.

Нельзя врать, в противном случае вскоре может произойти беда. Если по какой-то причине правду сказать нет возможности, лучше перевести разговор в другое русло. Не стоит 5 июля сквернословить и ругаться.

Жаловаться и капризничать в этот день тоже запрещено. Нужно контролировать эмоции, чтобы окружающие (даже самые близкие) не видели плохого настроения Иначе скоро придется бороться с настоящими проблемами.

Ко снам в эту ночь нужно отнестись серьезно: они подскажут тактику поведения на ближайший месяц. Кроме того, яркие и счастливые сновидения могут сбыться. Правда, для этого про них никому не надо рассказывать.

Сад и огород.
Сад и огород.
открытые источники в интернете
Огород, морковь.
Огород, морковь.
СС0
Тыквы. Урожай. Огород
Тыквы. Урожай. Огород
ССО
Капуста. Огород
Капуста. Огород
ССО
Лопата. Сад. Огород. Копать.
Лопата. Сад. Огород. Копать.
СС0

Народные приметы 5 июля

  • Хороший улов рыбы — к урожаю хлеба.
  • Дождь идет днем — жди хорошего урожая.
  • Жаркий день 5 июля — в декабре ударят морозы.
  • Месяц ярко мерцает на вечернем небе — удастся собрать богатый урожай.
  • Много комаров — ближайшие дни будут ясными и теплыми.

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