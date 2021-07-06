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Жизнь

Как привлечь в дом достаток 6 июля? Народные приметы на день Аграфены

6 июля отмечается народно-христианский праздник — день Аграфены Купальницы. У него есть еще одно название — «Аграфена». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связана дата.

Репа.
Репа.
C00.

Народные традиции 6 июля

Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу. В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравшим в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Это было время обрядов, примет, гаданий, легенд.

На Аграфену все жители деревни — и стар, и млад — купались в реках, мылись в банях, употребляя при этом разные травяные сборы. Считалось, что собранные в ночь на Ивана Купалу травы и коренья обладают особенной целебной силой.

Из уст в уста передавалась легенда о цветке папоротника, который распускается один раз в году в эту волшебную ночь и всего на несколько минут. Тот, кто его найдет, сможет стать провидцем и получит способность находить клады.

Днем все девушки надевали свои лучшие наряды и ходили в них по дому, выпрашивая у родных подарки — украшения, ленты, платки. Вечером они собирались в избе у одной из подруг — толочь в ступе ячмень, из которого на следующий день варили кашу. Считалось, что такое блюдо укрепляет женское здоровье.

Еще одна кулинарная традиция этого дня — «обетная каша». Так называли обед из постных блюд, который жители деревни собирали вскладчину и выставляли на улице для нищих и путников.

Кроме того, на Аграфену было принято сеять репу. При этом приговаривали: «Матушка-репка, уродись крепка, ни редка, ни густа — до великого поста». На Руси репу очень любили, старались есть ее при каждом удобном случае. «Мимо девки да мимо репки просто так не пройдешь», — шутили люди.

Иван Купала 2020 в Барнауле.
Иван Купала 2020 в Барнауле.
Анна Зайкова

Чтобы привлечь в дом достаток и удачу, 6 июля строго-настрого запрещено грустить и жаловаться на жизнь. Под табу попадают также ссоры и выяснение отношений.

В народе 6 июля прозвали днем Аграфены Купальницы, поэтому этот день нельзя завершать в грязи. Обязательно нужно искупаться, желательно в проточной воде.

Не следует в этот вторник отказывать кому-либо в гостеприимстве. Считается, что чем больше людей удастся принять и накормить, тем более крепким будет здоровье в ближайший год.

А вот с деньгами 6 июля лучше не шутить: не проводить финансовые операции, не брать и не давать взаймы. Предки верили, что в этот день можно потерять больше, чем ожидалось.

Сны в эту ночь могут продемонстрировать ваши скрытые способности, а также те привычки, которые необходимо бросать. Причем в экстренном порядке.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0
Вода. После дождя.
Вода. После дождя.
СС0
Вода.
Вода.
СС0
Вода.
Вода.
архив «Росводоканал Барнаул»
Женщина и вода.
Женщина и вода.
СС0
Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
СС0

Народные приметы 6 июля

  • Если сеять репу 6 июля, то весь урожай будет хорошим.

  • Не слышно соловьиных трелей — пора готовиться к сбору ячменя.

  • Муравьи спешат спрятаться в норки — к скорому сильному ненастью с ветром и грозой.

  • На Аграфену пошел дождь, через 5 дней жди солнца.

  • Летняя страда — позаботятся Купальница и Купала.

  • Мойся белее, будешь милее.

  • На Иванову ночь виноград сок набирает.

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