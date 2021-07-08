Что подскажут сны в день Петра и Февронии? Народные приметы 8 июля

8 июля отмечается народно-христианский праздник — день Петра и Февронии. По-другому он называется: «Феврония Русальница». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Народные традиции 8 июля

С супружеством были связаны многие приметы этого дня. Например, считалось, что если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лавке бок о бок с женой, это принесет его семье достаток.

Другие приметы, более приземленные, касались погоды и сенокоса, который начинался как раз в это время. Люди подмечали: если свиньи и мыши начинают есть сено — покос будет худой. Об этом же свидетельствовало обилие кашки на лугах.

Наблюдали и за рассадой: если она хорошо пьет поливку — дни сенокоса будут сухими, если же не вбирает воду — влажными.

С Петра и Февронии ждали еще сорок жарких дней. «После Ивана не надо жупана», — говорили по этому поводу крестьяне (день Ивана Купалы празднуется накануне).

Февронию поминали иногда и отдельно от Петра, называя Русальницей. Существовало поверье, что с этого дня русалки начинают водить хороводы. Поэтому при купании нужно было быть осторожным, чтобы речная дева не утащила на дно.

Семья перед телевизором. CC0

В день Петра и Февронии на Руси организовывали ярмарки и гуляния. В этот день отдавали дань любви и семье как главным ценностям в жизни, и дарили друг другу букеты ромашек.

Ни в коем случае нельзя было ругаться и сквернословить. Тогда удача отвернется на целый год. А вот если муж с женой весь день проведут вместе, то в их семью придет настоящее счастье и богатство.

Наши предки уверяли, что с этого дня русалки начинают водить хоровод. Поэтому на воде нужно быть очень осторожными и не заплывать далеко. В народе говорили, что водяная нечисть может защекотать до смерти и утащить человека на дно.

Сны в эту ночь подскажут, как справиться с проблемами, в том числе и здоровья. Хорошие сновидения будут предвещать прибыль.

Любовь. Желание. Pixabay.com Любовь. Желание. Pixabay.com Интернет. Любовь. pixabay.com.

Народные приметы 8 июля