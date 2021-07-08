8 июля 15°C
﻿
Жизнь

Что подскажут сны в день Петра и Февронии? Народные приметы 8 июля

8 июля отмечается народно-христианский праздник — день Петра и Февронии. По-другому он называется: «Феврония Русальница». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Пара. Отношения. Поцелуй.
Пара. Отношения. Поцелуй.
СС0

Народные традиции 8 июля

С супружеством были связаны многие приметы этого дня. Например, считалось, что если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лавке бок о бок с женой, это принесет его семье достаток.

Другие приметы, более приземленные, касались погоды и сенокоса, который начинался как раз в это время. Люди подмечали: если свиньи и мыши начинают есть сено — покос будет худой. Об этом же свидетельствовало обилие кашки на лугах.

Наблюдали и за рассадой: если она хорошо пьет поливку — дни сенокоса будут сухими, если же не вбирает воду — влажными.

С Петра и Февронии ждали еще сорок жарких дней. «После Ивана не надо жупана», — говорили по этому поводу крестьяне (день Ивана Купалы празднуется накануне).

Февронию поминали иногда и отдельно от Петра, называя Русальницей. Существовало поверье, что с этого дня русалки начинают водить хороводы. Поэтому при купании нужно было быть осторожным, чтобы речная дева не утащила на дно.

Семья перед телевизором.
Семья перед телевизором.
CC0

В день Петра и Февронии на Руси организовывали ярмарки и гуляния. В этот день отдавали дань любви и семье как главным ценностям в жизни, и дарили друг другу букеты ромашек.

Ни в коем случае нельзя было ругаться и сквернословить. Тогда удача отвернется на целый год. А вот если муж с женой весь день проведут вместе, то в их семью придет настоящее счастье и богатство.

Наши предки уверяли, что с этого дня русалки начинают водить хоровод. Поэтому на воде нужно быть очень осторожными и не заплывать далеко. В народе говорили, что водяная нечисть может защекотать до смерти и утащить человека на дно.

Сны в эту ночь подскажут, как справиться с проблемами, в том числе и здоровья. Хорошие сновидения будут предвещать прибыль.

Любовь. Желание.
Любовь. Желание.
Pixabay.com
Любовь. Желание.
Любовь. Желание.
Pixabay.com
Интернет. Любовь.
Интернет. Любовь.
pixabay.com.

Народные приметы 8 июля

  • Предки замечали, что часто именно после дня Петра и Февронии наступает настоящая летняя жара.
  • Если 8 июля — знойный день, то еще 40 дней будет жарко.
  • Дождь — к большому количеству меда.
  • Если 8 июля идет дождь и дует северный ветер, вскоре погода наладится. А вот восточный ветер принесет с собой дожди.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость